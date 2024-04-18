Tickets from 400 ₽
Una casa en flames
Una casa en flames
Country
Spain
Runtime
1 hour 44 minutes
Production year
2024
Online premiere
23 October 2024
World premiere
18 April 2024
Release date
|17 July 2025
|Russia
| U Films, Синемапарк
|
|3 July 2025
|Hungary
|
|16
|10 July 2025
|Italy
|
|
|4 July 2025
|Poland
|
|
|28 June 2024
|Spain
|
|
Worldwide Gross
$3,721,161
Production
3Cat, Atresmedia, Eliofilm
Also known as
Casa en flames, A House on Fire, Casa en llamas, Casa in Fiamme, Niech płonie, Tűz a tengerparton, Una casa en flames, Дом в огне