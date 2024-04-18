Menu
Russian
7.3 IMDb Rating: 7.2
Una casa en flames
Country Spain
Runtime 1 hour 44 minutes
Production year 2024
Online premiere 23 October 2024
World premiere 18 April 2024
Release date
17 July 2025 Russia U Films, Синемапарк
3 July 2025 Hungary 16
10 July 2025 Italy
4 July 2025 Poland
28 June 2024 Spain
Worldwide Gross $3,721,161
Production 3Cat, Atresmedia, Eliofilm
Also known as
Casa en flames, A House on Fire, Casa en llamas, Casa in Fiamme, Niech płonie, Tűz a tengerparton, Una casa en flames, Дом в огне
Director
Dani de la Orden
Dani de la Orden
Cast
Enric Auquer
Enric Auquer
Macarena García
Macarena García
Maria Rodríguez Soto
Maria Rodríguez Soto
Alberto San Juan
Alberto San Juan
Clara Segura
Clara Segura
7.3
16 votes
7.2 IMDb
Domzhur (Tsentralnyy Dom zhurnalistov)
14:45 from 400 ₽ 21:30
Comon 13 August 2025, 00:27
Очень приличная психологическая драма, можно сказать - совсем итальянская, хотя тут и испанцы, но очень похожи. Актёры все качественные, молодцы, приятно посмотреть
Киноафиша.инфо 31 August 2025, 23:42
Очень рады были прочесть ваш отзыв, спасибо большое!
Una casa en flames - trailer in russian
Una casa en flames Trailer in russian
