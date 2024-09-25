Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Dominion of Darkness
Poster of Dominion of Darkness
Poster of Dominion of Darkness
Рейтинги
6.9 IMDb Rating: 5.6
Rate
3 posters
Going 1
Not going 2
Kinoafisha Films Dominion of Darkness

Dominion of Darkness

Kuasa Gelap 18+
Напомним о выходе в прокат
Going 1
Not going 2
Country Indonesia
Runtime 1 hour 36 minutes
Production year 2024
Online premiere 21 October 2024
World premiere 25 September 2024
Release date
15 January 2026 Russia 18+
13 January 2025 Cambodia
3 October 2024 Indonesia 17+
26 December 2024 Laos
26 December 2024 Thailand 15
14 March 2025 Viet Nam
Worldwide Gross $85,057
Production Paragon Pictures, Ideosource Entertainment, Nuon
Also known as
Kuasa gelap, Dominion of Darkness, Nghi Lễ Trục Quỷ, Астрал. Власть Тьмы, 鬼．驅靈
Director
Bobby Prasetyo
Cast
Lukman Sardi
Jerome Kurnia
Freyanashifa Jayawardana
Astrid Tiar
Cast and Crew

Film rating

6.9
Rate 16 votes
5.6 IMDb
Write review
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Film Reviews
No reviews
Write review
Stills
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
The Long Walk
The Long Walk
2025, USA, Horror
Dracula: A Love Tale
Dracula: A Love Tale
2025, France, Romantic, Fantasy, Horror
Pets on a Train
Pets on a Train
2025, France, Action, Animation, Comedy
Klyovny ulove
Klyovny ulove
2025, Russia, Comedy, Romantic
Altered
Altered
2025, Canada, Action, Sci-Fi
The Exit 8
The Exit 8
2025, Japan, Adventure, Horror, Detective
Down
Down
2025, Russia, Action, Romantic, Thriller
The Conjuring: Last Rites
The Conjuring: Last Rites
2025, USA, Horror
Doktor Dinozavrov
Doktor Dinozavrov
2025, Russia, Animation
Here
Here
2024, USA, Drama
The Red Book Ritual: Gates of Hell
The Red Book Ritual: Gates of Hell
2025, New Zealand / Paraguay, Horror
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more