Synopsis

With a move to the countryside already testing the limits of a couple’s relationship, a supernatural encounter begins an extreme transformation of their love, their lives, and their flesh.
Together - trailer in russian
Together  trailer in russian
Country USA / Australia
Runtime 1 hour 42 minutes
Production year 2025
Online premiere 16 September 2025
World premiere 31 July 2025
Release date
31 July 2025 Russia Вольга
14 August 2025 Croatia ab 15 J.
21 August 2025 Iceland 16 year age limit
31 July 2025 Kazakhstan 18+
21 August 2025 Kyrgyzstan 16+
22 August 2025 Latvia (none)
1 August 2025 Lithuania
28 August 2025 Moldova N 16
14 August 2025 Montenegro o.A.
22 August 2025 Poland
14 August 2025 Serbia o.A.
28 August 2025 UAE 18TC
21 August 2025 Uzbekistan 18+
Budget $3,500,000
Worldwide Gross $32,273,159
Production 1.21, 30WEST, Picturestart
Also known as
Together, Together - Unzertrennlich, Together: Juntos hasta la muerte, Zajedno, Одно целое, Birlikte, Dính Lẹo, Együtt, Inséparable, Juntos, Mudu, Together - Juntos, Tsmoodim, Üheskoos, Unzertrennlich, Одне ціле, 同甘共苦, 永遠在一起, 長相黐守
Director
Michael Shanks
Michael Shanks
Cast
Alison Brie
Alison Brie
Damon Herriman
Damon Herriman
Dave Franco
Dave Franco
Sunny S. Walia
Sunny S. Walia
Jack Kenny
Jack Kenny
Cast and Crew

Film rating

7.1
Rate 41 votes
6.8 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  1574 In the Horror genre  92 In the Sci-Fi genre  199 In films of USA  964 In films of Australia  19
Showtimes Showtimes and Tickets
Sinema Park Rivera
23:30 from 250 ₽
All showtimes and tickets
Film Reviews
Киноафиша.инфо 29 August 2025, 10:53
Бывает!
6 August 2025, 20:59
Попа слиплась
Reviews Write review
Film Trailers All trailers
Together - trailer in russian
Together Trailer in russian
Together - russian teaser-trailer
Together Russian teaser-trailer
Stills

«Together» now playing

Sinema Park Rivera
Avtozavodskaya
2D
23:30 from 250 ₽
All showtimes and tickets
