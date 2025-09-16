Menu
The Strangers: Chapter 2
Synopsis

The plot will follow the events of previous film (The Strangers: Chapter 1) while the story will expand in "new and unexpected ways".
Country Slovakia / Spain / Great Britain / USA
Runtime 1 hour 40 minutes
Production year 2025
World premiere 16 September 2025
Release date
2 October 2025 Argentina ATP
26 September 2025 Australia
25 September 2025 Brazil 16
26 September 2025 Bulgaria
25 September 2025 Croatia o.A.
25 September 2025 Czechia
25 September 2025 Dominican Republic
29 October 2025 France
26 September 2025 Great Britain
26 September 2025 India
3 October 2025 Indonesia
26 September 2025 Ireland 15A
2 October 2025 Israel
25 September 2025 Kyrgyzstan 16+
26 September 2025 Latvia N16
25 September 2025 Lebanon
26 September 2025 Lithuania
25 September 2025 Mexico
18 September 2025 Montenegro o.A.
25 September 2025 Netherlands 16
30 October 2025 Portugal M/14
26 September 2025 Romania
25 September 2025 Serbia o.A.
26 September 2025 South Africa
26 September 2025 Spain
25 September 2025 Thailand
26 September 2025 Turkey
25 September 2025 UAE 18TC
26 September 2025 USA
Production Fifth Element Productions, Elipsis Capital, Filmframe S.R.O.
The Strangers: Chapter 2, Os Estranhos: Capítulo 2, Hívatlanok: Második fejezet, Les inconnus: Chapitre 2, Les Intrus - Chapitre 2, Les Intrus: Chapitre 2, Los extraños: Capítulo 2, Necunoscuții: Capitolul 2, Nepažįstamieji: antra dalis, Những Kẻ Lạ Mặt: Chương 2, Stranci: drugo poglavlje, Strangers: Capítulo 2, Svešinieki: 2. nodaļa, Võõrad: 2. peatükk, Ziyaretçiler: Bölüm 2, Κλείδωσες; Οι Άγνωστοι 2, Безликите: Глава втора, Незнайомці: Частина друга, Незнакомцы. Глава 2
Director
Renny Harlin
Renny Harlin
Cast
Madelaine Petsch
Madelaine Petsch
Froy Gutierrez
Froy Gutierrez
