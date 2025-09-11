Tickets from 100 ₽
The Long Walk
Country
USA
Runtime
1 hour 48 minutes
Production year
2025
Online premiere
12 September 2025
World premiere
11 September 2025
Release date
|18 September 2025
|Russia
| Вольга
|
|12 September 2025
|Bulgaria
|
|
|11 September 2025
|Croatia
|
|ab 15
|11 September 2025
|Czechia
|
|
|11 September 2025
|Iceland
|
|16 year age limit
|18 September 2025
|Kazakhstan
|
|18+
|18 September 2025
|Kyrgyzstan
|
|16+
|12 September 2025
|Latvia
|
|N16
|12 September 2025
|Lithuania
|
|
|18 September 2025
|Moldova
|
|N 16
|11 September 2025
|Montenegro
|
|o.A.
|19 September 2025
|Poland
|
|
|12 September 2025
|Romania
|
|
|11 September 2025
|Serbia
|
|o.A.
|11 September 2025
|UAE
|
|18TC
|18 September 2025
|Uzbekistan
|
|18+
Budget
$20,000,000
Worldwide Gross
$26,266,804
Production
Lionsgate, Manitoba Film and Video Tax Credit Program, Media Capital Technologies
Also known as
The Long Walk, La larga marcha, Camina o muere, Marche ou crève, Долгая прогулка, A hosszú menetelés, A Longa Marcha - Caminhe ou Morra, Dlhý pochod, Dlouhý pochod, Dugi hod, Kõndides elu eest, Marșul cel lung, Marșul morții, Mergi ori mori!, Mergi sau mori!, Mirtinas pasivaikščiojimas, The Long Walk - O Desafio, The Long Walk - Todesmarsch, The Long Walk: Todesmarsch, Todesmarsch, Trăm Dặm Tử Thần, Velik pohod, Wielki marsz, Η μακριά πορεία, Довга хода, Дългата разходка, 大競走