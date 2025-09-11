Menu
7.3 IMDb Rating: 7.3
The Long Walk

Synopsis

In a dystopian near-future, 100 teenage boys must embark on an annual competitive test known as "The Long Walk". The rules are simple: maintain a speed above 4 miles per hour. Receive three warnings in an hour and you’re shot dead. The last one walking gets whatever he wants for the rest of his life. Under these grim circumstances the boys develop deep friendships despite knowing that each of their friends’ survival is a threat to their own.
The Long Walk - trailer 2
The Long Walk  trailer 2
Country USA
Runtime 1 hour 48 minutes
Production year 2025
Online premiere 12 September 2025
World premiere 11 September 2025
Release date
18 September 2025 Russia Вольга
12 September 2025 Bulgaria
11 September 2025 Croatia ab 15
11 September 2025 Czechia
11 September 2025 Iceland 16 year age limit
18 September 2025 Kazakhstan 18+
18 September 2025 Kyrgyzstan 16+
12 September 2025 Latvia N16
12 September 2025 Lithuania
18 September 2025 Moldova N 16
11 September 2025 Montenegro o.A.
19 September 2025 Poland
12 September 2025 Romania
11 September 2025 Serbia o.A.
11 September 2025 UAE 18TC
18 September 2025 Uzbekistan 18+
Budget $20,000,000
Worldwide Gross $26,266,804
Production Lionsgate, Manitoba Film and Video Tax Credit Program, Media Capital Technologies
Also known as
The Long Walk, La larga marcha, Camina o muere, Marche ou crève, Долгая прогулка, A hosszú menetelés, A Longa Marcha - Caminhe ou Morra, Dlhý pochod, Dlouhý pochod, Dugi hod, Kõndides elu eest, Marșul cel lung, Marșul morții, Mergi ori mori!, Mergi sau mori!, Mirtinas pasivaikščiojimas, The Long Walk - O Desafio, The Long Walk - Todesmarsch, The Long Walk: Todesmarsch, Todesmarsch, Trăm Dặm Tử Thần, Velik pohod, Wielki marsz, Η μακριά πορεία, Довга хода, Дългата разходка, 大競走
Director
Francis Lawrence
Francis Lawrence
Cast
Judy Greer
Judy Greer
Mark Hamill
Mark Hamill
Cooper Hoffman
Cooper Hoffman
Charlie Plummer
Charlie Plummer
Roman Griffin Davis
Roman Griffin Davis
Film in Collections
Film Adaptations of Literary Works Film Adaptations of Literary Works

Film rating

7.3
54 votes
7.3 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  1327 In the Horror genre  67 In films of USA  822
Film Reviews
m.tyurkova 21 September 2025, 02:09
Потрясающий фильм. Я считала его как аллегорию войны и антивоенное высказывание (Кинг известный поборник войн и писал книгу во время протестов против… Read more…
Ольга Гольцман 21 September 2025, 10:53
Ушли с половины фильма. Много разговоров ни о чем.
Film Trailers All trailers
The Long Walk - trailer 2
The Long Walk Trailer 2
The Long Walk - trailer
The Long Walk Trailer
Stills

«The Long Walk» now playing

