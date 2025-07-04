Menu
Poster of Heidi - To the rescue
Poster of Heidi - To the rescue
7.7 IMDb Rating: 6.9
Synopsis

Free spirited Heidi faces forces beyond her years to protect her Grandfather and the alpine wilderness she loves from a ruthless businessman and the hungry jaws of his new saw mill.
Heidi - To the rescue - trailer in russian
Heidi - To the rescue  trailer in russian
Country Germany
Runtime 1 hour 18 minutes
Production year 2024
World premiere 4 July 2025
Release date
4 September 2025 Russia Ten Letters
4 September 2025 Czechia
12 September 2025 Lithuania
4 July 2025 Poland
Worldwide Gross $2,529,121
Production Studio 100 International, 3 Doubles Producciones, Heidi Production Film
Also known as
Heidi - Die Legende vom Luchs, Heidi - Rescue of the Lynx, Heidi, Heidi - Rettung der Luchse, Heidi - To the rescue, Heidi ratuje rysia, Heidi: El rescat del linx, Heidi: El rescate del lince, Heidi: Rescue of the Lynx, Гайді. Чарівна подорож, Хайди. Моя хитрая рысь
Director
Toby Schwarz
Cast and Crew

Cartoon rating

7.7
Rate 14 votes
6.9 IMDb
Write review
Karo 10 Sofiya
11:25 from 550 ₽
Karo 13 Kuntsevo
13:00 from 610 ₽
Cartoon reviews
Андрей Литвинов 28 August 2025, 20:54
На «Хайди. Моя хитрая рысь» сходили в кино и было весело. Мультик основан на популярной книге и раньше вышел популярный сериал про Хайди,… Read more…
Слава Крулатов 1 September 2025, 13:30
Очень хороший мульт получился. Давно ничего такого в нашем прокате не было. Интересно закрутили сюжет со злодеем Шнайттингером и тем, что он… Read more…
Heidi - To the rescue - trailer in russian
Heidi - To the rescue Trailer in russian
Stills

