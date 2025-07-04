Tickets from 220 ₽
Heidi - To the rescue
Country
Germany
Runtime
1 hour 18 minutes
Production year
2024
World premiere
4 July 2025
Release date
|4 September 2025
|Russia
| Ten Letters
|
|4 September 2025
|Czechia
|
|
|12 September 2025
|Lithuania
|
|
|4 July 2025
|Poland
|
|
Worldwide Gross
$2,529,121
Production
Studio 100 International, 3 Doubles Producciones, Heidi Production Film
Also known as
Heidi - Die Legende vom Luchs, Heidi - Rescue of the Lynx, Heidi, Heidi - Rettung der Luchse, Heidi - To the rescue, Heidi ratuje rysia, Heidi: El rescat del linx, Heidi: El rescate del lince, Heidi: Rescue of the Lynx, Гайді. Чарівна подорож, Хайди. Моя хитрая рысь