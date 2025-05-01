Menu
The Fantastic Four: First Steps
Synopsis

Against the vibrant backdrop of a 1960s-inspired, retro-futuristic world, Marvel's First Family is forced to balance their roles as heroes with the strength of their family bond, while defending Earth from a ravenous space god called Galactus and his enigmatic Herald, Silver Surfer.

Country USA
Runtime 1 hour 55 minutes
Production year 2025
Online premiere 22 September 2025
World premiere 1 May 2025
Release date
31 July 2025 Russia
24 July 2025 American Samoa
24 July 2025 Australia
24 July 2025 Austria 8
23 July 2025 Azerbaijan 12+
23 July 2025 Belgium 12
24 July 2025 Brazil
25 July 2025 Bulgaria
25 July 2025 Canada PG
24 July 2025 Chile TE
25 July 2025 China
24 July 2025 Colombia
24 July 2025 Croatia
1 May 2025 Czechia
24 July 2025 Dominican Republic
25 July 2025 Estonia
23 July 2025 Finland
2 May 2025 France
24 July 2025 Georgia PG
2 May 2025 Germany
25 July 2025 Great Britain
24 July 2025 Greece
24 July 2025 Guatemala
23 July 2025 Hong Kong
24 July 2025 Iceland Unrated
25 July 2025 India
23 July 2025 Indonesia 13+
24 July 2025 Ireland 12A
24 July 2025 Israel
23 July 2025 Italy
25 July 2025 Japan
24 July 2025 Kazakhstan 14+
24 July 2025 Kyrgyzstan 12+
25 July 2025 Latvia (none)
2 May 2025 Lithuania
23 July 2025 Macao B
24 July 2025 Malaysia
2 May 2025 Mexico
24 July 2025 Moldova AP 12
24 July 2025 Montenegro o.A.
25 July 2025 Nepal
23 July 2025 Netherlands
24 July 2025 New Zealand PG
2 May 2025 North Macedonia
23 July 2025 Norway
25 July 2025 Pakistan
24 July 2025 Peru
23 July 2025 Philippines
25 July 2025 Poland
24 July 2025 Portugal
24 July 2025 Puerto Rico PG-13
24 July 2025 Qatar
25 July 2025 Romania
24 July 2025 Serbia o.A.
24 July 2025 Singapore
25 July 2025 Slovakia 12
25 July 2025 South Africa
24 July 2025 South Korea
2 May 2025 Spain
23 July 2025 Sweden
23 July 2025 Taiwan, Province of China 0+
24 July 2025 Thailand
2 May 2025 Turkey
24 July 2025 UAE 18TC
2 May 2025 USA
2 May 2025 Ukraine
24 July 2025 Uzbekistan
25 July 2025 Viet Nam
24 July 2025 Virgin Islands (U.S.) PG-13
Budget $200,000,000
Worldwide Gross $519,271,336
Production Marvel Studios, Pinewood Studios, New Zealand Film Commission
Also known as
The Fantastic Four: First Steps, The Fantastic Four, Los 4 Fantásticos: Primeros pasos, The Fantastic 4: First Steps, Фантастическая четвёрка: Первые шаги, 'Arba'at Ha'Moofla'im: Tze'adim Rishonim, A Fantasztikus 4-es: Első lépések, Bộ Tứ Siêu Đẳng: Bước Đi Đầu Tiên, Cei 4 Fantastici: Primii pași, Fantastická 4: Prvé kroky, Fantastická 4: První kroky, Fantastična 4: Prvi koraci, Fantastik Dördlük: İlk addımlar, Fantastik Dörtlü: İlk Adımlar, Fantastik to'rtlik: Ilk qadamlar, Fantastiline nelik: Esimesed sammud, Fantastiškas ketvertas, Fantastyczna 4: Pierwsze kroki, I Fantastici 4 - Gli Inizi, Les 4 Fantastiques: Premiers pas, Les Quatre Fantastiques, Los Cuatro Fantásticos, O Quarteto Fantástico: Primeiros Passos, Quarteto Fantástico: Primeiros Passos, The Fantastic Four: Langkah Pertama, The Fantastic Four: Πρώτα βήματα, Фантастична 4: Први кораци, Фантастична четвірка: Перші кроки, द फ़ैंटॅस्टिक 4: फ़र्स्ट स्टेप्स, ファンタスティック・フォー: ファースト・ステップ, 神奇4侠：初露锋芒, 神奇4俠：英雄第一步, 驚奇4超人：第一步
Director
Matt Shakman
Cast
Pedro Pascal
Pedro Pascal
Vanessa Kirby
Vanessa Kirby
Joseph Quinn
Joseph Quinn
Ebon Moss-Bachrach
Ebon Moss-Bachrach
Julia Garner
Julia Garner
Film rating

7.5
Rate 78 votes
7.3 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  946 In the Action genre  207 In the Adventure genre  214 In the Sci-Fi genre  125 In films of USA  586
Kinomaks Prazhskaya
22:40 from 490 ₽
All showtimes and tickets
Film Reviews
Anna Okhomush 1 August 2025, 11:19
Американская сказка, и не могу скащать, что в лучшей постановке. Игра героев как для детского спектакля. Не интересно
Елена Гвоздика 1 August 2025, 17:52
Мне кажется, что до конца не досмотрю , это просто мелодрама с плохой игрой и сюжетом , сижу скучаю , смотреть нечего ... Просто отс. той и бред.
Film Trailers All trailers
The Fantastic Four: First Steps - final trailer
The Fantastic Four: First Steps Final trailer
The Fantastic Four: First Steps - trailer
The Fantastic Four: First Steps Trailer
Stills

