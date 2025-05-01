Against the vibrant backdrop of a 1960s-inspired, retro-futuristic world, Marvel's First Family is forced to balance their roles as heroes with the strength of their family bond, while defending Earth from a ravenous space god called Galactus and his enigmatic Herald, Silver Surfer.
|31 July 2025
|Russia
|24 July 2025
|American Samoa
|24 July 2025
|Australia
|24 July 2025
|Austria
|8
|23 July 2025
|Azerbaijan
|12+
|23 July 2025
|Belgium
|12
|24 July 2025
|Brazil
|25 July 2025
|Bulgaria
|25 July 2025
|Canada
|PG
|24 July 2025
|Chile
|TE
|25 July 2025
|China
|24 July 2025
|Colombia
|24 July 2025
|Croatia
|1 May 2025
|Czechia
|24 July 2025
|Dominican Republic
|25 July 2025
|Estonia
|23 July 2025
|Finland
|2 May 2025
|France
|24 July 2025
|Georgia
|PG
|2 May 2025
|Germany
|25 July 2025
|Great Britain
|24 July 2025
|Greece
|24 July 2025
|Guatemala
|23 July 2025
|Hong Kong
|24 July 2025
|Iceland
|Unrated
|25 July 2025
|India
|23 July 2025
|Indonesia
|13+
|24 July 2025
|Ireland
|12A
|24 July 2025
|Israel
|23 July 2025
|Italy
|25 July 2025
|Japan
|24 July 2025
|Kazakhstan
|14+
|24 July 2025
|Kyrgyzstan
|12+
|25 July 2025
|Latvia
|(none)
|2 May 2025
|Lithuania
|23 July 2025
|Macao
|B
|24 July 2025
|Malaysia
|2 May 2025
|Mexico
|24 July 2025
|Moldova
|AP 12
|24 July 2025
|Montenegro
|o.A.
|25 July 2025
|Nepal
|23 July 2025
|Netherlands
|24 July 2025
|New Zealand
|PG
|2 May 2025
|North Macedonia
|23 July 2025
|Norway
|25 July 2025
|Pakistan
|24 July 2025
|Peru
|23 July 2025
|Philippines
|25 July 2025
|Poland
|24 July 2025
|Portugal
|24 July 2025
|Puerto Rico
|PG-13
|24 July 2025
|Qatar
|25 July 2025
|Romania
|24 July 2025
|Serbia
|o.A.
|24 July 2025
|Singapore
|25 July 2025
|Slovakia
|12
|25 July 2025
|South Africa
|24 July 2025
|South Korea
|2 May 2025
|Spain
|23 July 2025
|Sweden
|23 July 2025
|Taiwan, Province of China
|0+
|24 July 2025
|Thailand
|2 May 2025
|Turkey
|24 July 2025
|UAE
|18TC
|2 May 2025
|USA
|2 May 2025
|Ukraine
|24 July 2025
|Uzbekistan
|25 July 2025
|Viet Nam
|24 July 2025
|Virgin Islands (U.S.)
|PG-13