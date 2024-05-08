Menu
Poster of Bambi: The Reckoning
IMDb Rating: 5.6
Bambi: The Reckoning

Bambi: The Reckoning

Bambi: The Reckoning 18+
Synopsis

Xana and her son, Benji, find themselves in a car wreck and are soon hunted down by the vicious killing machine, Bambi.
Country Great Britain
Runtime 1 hour 21 minutes
Production year 2024
Online premiere 29 August 2025
World premiere 8 May 2024
Release date
16 October 2025 Russia Наше кино 18+
24 July 2025 Argentina
24 July 2025 Australia
22 August 2025 Bulgaria
11 July 2025 Cambodia
25 July 2025 Canada R
24 July 2025 Chile 18
6 September 2025 China
24 July 2025 Colombia
24 October 2024 Czechia
25 July 2025 Egypt
25 July 2025 France 18
25 July 2025 Germany
7 February 2025 Great Britain
7 August 2025 Greece
25 July 2025 Guyana
24 July 2025 Honduras
25 July 2025 Japan R18+
25 July 2025 Madagascar
24 July 2025 Mexico
21 August 2025 Netherlands 16
26 July 2025 North Korea
25 July 2025 Pakistan
25 July 2025 Peru
27 August 2025 Philippines
25 July 2025 Puerto Rico R
25 July 2025 Qatar
25 July 2025 Saudi Arabia
25 July 2025 South Korea 19
22 August 2025 Spain
25 July 2025 Sweden
1 August 2025 Taiwan, Province of China
28 August 2025 Thailand
9 May 2025 Turkey 16+
17 March 2025 USA NR
24 July 2025 Venezuela
Worldwide Gross $303,685
Production ITN Studios, Jagged Edge Productions
Also known as
Bambi: The Reckoning, Bambi: El ajuste de cuentas, Bambi: La venganza, Bambi, Bambi: Die Abrechnung, Bambi: Jëfandikukat bi, Bambi: La Vendetta, Bambi: Laskutus, Bambi: Le Jugement, Bambi: O Acerto de Contas, Dan Allen's Bambi: The Reckoning, The Deer, Бамби: Сметки за разчистване, Бэмби. Лесной кошмар, 子鹿のゾンビ, 小鹿斑比：清算, 殺鹿斑比
Director
Dan Allen
Cast
Roxanne McKee
Samira Mighty
Tom Mulheron
Horror Films Based on Fairy Tales Horror Films Based on Fairy Tales

6.4
5.6 IMDb
Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Film Reviews
t.sstarodubtseva 20 September 2025, 19:56
Я думаю нам стоит пожениться. Я думала только я смотрю такое 😁😁
Киноафиша.инфо 23 February 2025, 15:10
Надеемся, что долго ждать не придётся!
Bambi: The Reckoning - teaser
Bambi: The Reckoning Teaser
Bambi: The Reckoning - trailer in russian
Bambi: The Reckoning Trailer in russian
Stills
