|16 October 2025
|Russia
|Наше кино
|18+
|24 July 2025
|Argentina
|24 July 2025
|Australia
|22 August 2025
|Bulgaria
|11 July 2025
|Cambodia
|25 July 2025
|Canada
|R
|24 July 2025
|Chile
|18
|6 September 2025
|China
|24 July 2025
|Colombia
|24 October 2024
|Czechia
|25 July 2025
|Egypt
|25 July 2025
|France
|18
|25 July 2025
|Germany
|7 February 2025
|Great Britain
|7 August 2025
|Greece
|25 July 2025
|Guyana
|24 July 2025
|Honduras
|25 July 2025
|Japan
|R18+
|25 July 2025
|Madagascar
|24 July 2025
|Mexico
|21 August 2025
|Netherlands
|16
|26 July 2025
|North Korea
|25 July 2025
|Pakistan
|25 July 2025
|Peru
|27 August 2025
|Philippines
|25 July 2025
|Puerto Rico
|R
|25 July 2025
|Qatar
|25 July 2025
|Saudi Arabia
|25 July 2025
|South Korea
|19
|22 August 2025
|Spain
|25 July 2025
|Sweden
|1 August 2025
|Taiwan, Province of China
|28 August 2025
|Thailand
|9 May 2025
|Turkey
|16+
|17 March 2025
|USA
|NR
|24 July 2025
|Venezuela