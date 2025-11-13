Menu
New Releases
Most Anticipated Films
Most Anticipated Films 2025
Most Anticipated Films in 2025
Avatar 3
Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
USA
25 December 2025
930
62
Tri bogatyrya i svet klinom
Animation
Russia
25 December 2025
124
22
Now You See Me 3
Crime, Thriller
USA
13 November 2025
114
6
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
Action, Adventure, Animation
Japan
30 October 2025
109
5
Mazhor v Dubae
Adventure, Comedy
Russia
30 October 2025
95
25
Tron 3
Action, Adventure, Sci-Fi
USA
16 October 2025
69
0
My Pet Dragon
Adventure, Fairy Tale
Russia
23 October 2025
57
15
One Battle After Another
Crime, Drama, Thriller
USA
2 October 2025
52
2
Alice in Wonderland
Musical
Russia
23 October 2025
50
22
Daddy's Daughters. Mom is Back
Family, Comedy
Russia
30 October 2025
48
9
Finnick 2
Animation, Family
Russia
23 October 2025
40
23
Masha i Medvedi
Adventure, Comedy, Family
Russia
20 November 2025
39
16
Yolki 12
Comedy
Russia
18 December 2025
37
11
Rowing for Gold
Drama
Russia
9 October 2025
32
11
Cinderella's Curse
Horror
Great Britain
9 October 2025
30
10
Badlands
Sci-Fi
USA
13 November 2025
28
1
Aviator
Sci-Fi
Russia
20 November 2025
26
7
Lermontov. Doomsday
Biography
Russia / Georgia
16 October 2025
23
4
Eden
Thriller
Australia
9 October 2025
21
2
Noise
Horror, Thriller
South Korea
23 October 2025
19
10
Zootopia 2
Adventure, Animation, Comedy
USA
4 December 2025
19
0
Nakhimovtsy. Yantarnyy bereg
Adventure, Family
Russia
2 October 2025
14
4
Yaga na nashu golovu
Family, Fantasy
Russia
13 November 2025
14
8
Bambi: The Reckoning
Horror, Thriller
Great Britain
16 October 2025
14
2
Good Boy
Horror, Thriller
USA
16 October 2025
12
1
AI-4U Wired Together
Comedy, Family, Adventure
Russia
2 October 2025
9
10
Regretting You
Drama
Germany / USA
23 October 2025
9
0
Are You There?
Horror, Thriller
USA
16 October 2025
8
3
Eddington
Comedy, Drama, Horror
USA
16 October 2025
8
2
Die, My Love
Comedy, Drama, Horror
Canada / USA
27 November 2025
8
0
Kulachnyy
Comedy, Adventure
Russia
4 December 2025
7
1
Bonhoeffer
Drama
USA
27 November 2025
7
2
It Was Just an Accident
Action, Adventure, Crime
Iran (Islamic Republic of) / France / Luxembourg
30 October 2025
6
0
Vozvrashchenie Mamontenka
Animation
Russia
20 December 2025
6
2
Idiot Girls and School Ghost: School Anniversary
Comedy, Horror
South Korea
2 October 2025
5
1
Roofman
Crime, Drama
USA
9 October 2025
5
3
The heartthrob
Comedy
Russia
16 October 2025
5
1
Harvest
Drama, History
Cyprus / Germany / Greece / USA
16 October 2025
5
0
Sentimental Value
Comedy, Drama
Norway / Denmark / Germany / Sweden / France
23 October 2025
5
0
Brat navsegda
Documentary
Russia
30 October 2025
5
2
Afterburn
Sci-Fi, Action
USA
2 October 2025
5
1
Hell House LLC: Lineage
Horror
USA
2 October 2025
5
1
Redemption
Drama, Horror
Russia
13 November 2025
4
0
Svodish s uma
Comedy, Drama, Fantasy
Russia
9 October 2025
4
2
Tafiti - Gjennom Ørken
Animation
Germany
2 October 2025
4
2
If I Had Legs I'd Kick You
Comedy, Drama
USA
20 November 2025
4
0
Not Without Hope
Drama, Thriller
USA
18 December 2025
4
6
The Thing with Feathers
Drama
Great Britain
20 November 2025
4
2
A Mouse Hunt for Christmas
Family, Comedy
Norway
4 December 2025
4
0
Est tolko MiG
Comedy
Russia
27 November 2025
4
1
Night of the Reaper
Horror
USA
30 October 2025
4
0
Perewangan
Horror, Detective, Thriller
Indonesia
2 October 2025
3
2
My Grandfather's Rules for Men
Comedy, Adventure
Russia
2 October 2025
3
1
The Last One for the Road
Drama
Italy / Germany
2 October 2025
3
0
Sketch
Adventure, Comedy, Fantasy
USA
9 October 2025
3
1
La Notte
Drama
Italy
9 October 2025
3
0
Sirat
Drama
France
30 October 2025
3
0
Shelby Oaks
Horror, Thriller
USA
30 October 2025
3
2
Nouvelle Vague
Drama
France
6 November 2025
3
4
Ognennyy malchik
Drama
Russia
6 November 2025
3
0
Na vybros
Animation
Russia
20 November 2025
3
0
Kosmicheskaya sobaka Lida
Comedy, Sci-Fi
Russia
27 November 2025
3
1
No Other Choice
Comedy, Crime, Drama
South Korea / France
4 December 2025
3
0
Silent Night, Deadly Night
Horror
USA / Canada
11 December 2025
3
0
Ookami Kodomo no Ame to Yuki
Fantasy, Animation, Anime
Japan
18 December 2025
3
2
Uvolit Zhoru
Comedy
Russia
25 December 2025
3
2
Seven Kilometers from Jerusalem
Drama
Italy
2 October 2025
2
0
The Old Woman with the Knife
Action, Crime, Thriller
South Korea
30 October 2025
2
1
Poputchiki
Comedy
Russia
6 November 2025
2
0
Seeking the King
Adventure, Drama, Sci-Fi
South Korea
27 November 2025
2
2
World-Breaker
Action, Sci-Fi
USA
30 October 2025
2
2
The Salt Path
Drama
Great Britain
13 November 2025
2
0
Moy drug, kot i Pushkin
Comedy, Family
Russia
2 October 2025
2
2
Pointes For My Mom
Drama
Russia
2 October 2025
2
0
A Private Life
Drama
France
4 December 2025
2
1
Two people in the same life, not counting the dog
Romantic
Russia
16 October 2025
2
0
Ice Fall
Thriller
USA
16 October 2025
2
0
Bald Nanny
Action, Comedy, Family
Russia
13 November 2025
2
2
Semyanin
Comedy
Russia
4 December 2025
2
2
SHal'naya imperatrica
Comedy
Russia
4 December 2025
2
1
The incredible adventures of Shura
Comedy
Russia
11 December 2025
2
9
Night Silence
Horror
Poland
4 December 2025
1
2
Keeper
Horror
Canada / USA
4 December 2025
1
1
Traumatika
Horror
USA
6 November 2025
1
1
Miss Moxy
Adventure, Animation, Comedy
Netherlands / Belgium
9 October 2025
1
2
Sugar Mill
Horror, Thriller
Indonesia
11 December 2025
1
0
Snegovik
Fantasy
Russia
11 December 2025
1
0
Campamento Garra de Oso
Adventure, Comedy, Family
Portugal / Spain
6 November 2025
1
0
Nash papa - Ded Moroz!
Comedy, Drama
Russia
6 November 2025
1
0
Eternity
Comedy, Fantasy, Drama
USA
18 December 2025
1
0
Dust Bunny
Drama, Horror
USA
25 December 2025
1
1
Veter
Drama
Russia
6 November 2025
1
0
Dark Nuns
Horror, Detective, Thriller
South Korea
6 November 2025
1
2
Shell
Horror, Thriller
USA
30 October 2025
1
1
Osiris
Action, Horror, Sci-Fi
USA
30 October 2025
1
1
Paromshchik
Drama
Russia
30 October 2025
1
0
Eye for an Eye
Horror
USA
16 October 2025
1
1
Volya tvoya
Documentary
Russia
2 October 2025
1
1
Bone Lake
Horror, Detective, Thriller
USA
16 October 2025
1
1
No Instructions
Comedy
Spain
16 October 2025
1
2
Smart Rabbit Momo: The Big Chase
Animation
Turkey
9 October 2025
1
1
Wolves
Drama
Russia
20 November 2025
1
0
Serafima
Animation
Russia
9 October 2025
1
2
Ran
Action, Drama
Japan / France
13 November 2025
1
1
Pismo Dedu Morozu
Comedy, Family, Fantasy
Russia
27 November 2025
1
0
Chickenhare and the Secret of the Groundhog
Animation
Belgium / France / USA
13 November 2025
1
0
The New Little Mermaid: Ocean Girl
Animation
China
16 October 2025
1
3
Hot Rod: Flying Brick
Adventure
Russia
16 October 2025
0
3
Golosovoy pomoschnik
Family, Sci-Fi
Russia
6 November 2025
0
1
A Gilded Game
Action
China / Hong Kong
23 October 2025
0
1
Tri kota. Puteshestvie vo vremeni
Animation
Russia
11 December 2025
0
1
Les Misérables
Musical
12 November 2025
0
1
She Rides Shotgun
Thriller
USA
30 October 2025
0
2
Lembayung
Horror, Thriller
Indonesia
6 November 2025
0
1
Frankenstein: Legacy
Drama, Thriller
Great Britain
27 November 2025
0
1
Borrowed Time
Documentary
Great Britain
9 October 2025
0
1
Contempt
Drama
France / Italy
30 October 2025
0
1
