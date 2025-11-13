Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha New Releases Most Anticipated Films Most Anticipated Films 2025

Most Anticipated Films in 2025

All 2025 2026 2027
Avatar 3
Avatar 3
Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure USA
25 December 2025
Tri bogatyrya i svet klinom
Tri bogatyrya i svet klinom
Animation Russia
25 December 2025
Now You See Me 3
Now You See Me 3
Crime, Thriller USA
13 November 2025
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
Action, Adventure, Animation Japan
30 October 2025
Mazhor v Dubae
Mazhor v Dubae
Adventure, Comedy Russia
30 October 2025
Tron 3
Tron 3
Action, Adventure, Sci-Fi USA
16 October 2025
My Pet Dragon
My Pet Dragon
Adventure, Fairy Tale Russia
23 October 2025
One Battle After Another
One Battle After Another
Crime, Drama, Thriller USA
2 October 2025
Alice in Wonderland
Alice in Wonderland
Musical Russia
23 October 2025
Daddy's Daughters. Mom is Back
Daddy's Daughters. Mom is Back
Family, Comedy Russia
30 October 2025
Finnick 2
Finnick 2
Animation, Family Russia
23 October 2025
Masha i Medvedi
Masha i Medvedi
Adventure, Comedy, Family Russia
20 November 2025
Yolki 12
Yolki 12
Comedy Russia
18 December 2025
Rowing for Gold
Rowing for Gold
Drama Russia
9 October 2025
Cinderella's Curse
Cinderella's Curse
Horror Great Britain
9 October 2025
Badlands
Badlands
Sci-Fi USA
13 November 2025
Aviator
Aviator
Sci-Fi Russia
20 November 2025
Lermontov. Doomsday
Lermontov. Doomsday
Biography Russia / Georgia
16 October 2025
Eden
Eden
Thriller Australia
9 October 2025
Noise
Noise
Horror, Thriller South Korea
23 October 2025
Zootopia 2
Zootopia 2
Adventure, Animation, Comedy USA
4 December 2025
Nakhimovtsy. Yantarnyy bereg
Nakhimovtsy. Yantarnyy bereg
Adventure, Family Russia
2 October 2025
Yaga na nashu golovu
Yaga na nashu golovu
Family, Fantasy Russia
13 November 2025
Bambi: The Reckoning
Bambi: The Reckoning
Horror, Thriller Great Britain
16 October 2025
Good Boy
Good Boy
Horror, Thriller USA
16 October 2025
AI-4U Wired Together
AI-4U Wired Together
Comedy, Family, Adventure Russia
2 October 2025
Regretting You
Regretting You
Drama Germany / USA
23 October 2025
Are You There?
Are You There?
Horror, Thriller USA
16 October 2025
Eddington
Eddington
Comedy, Drama, Horror USA
16 October 2025
Die, My Love
Die, My Love
Comedy, Drama, Horror Canada / USA
27 November 2025
Kulachnyy
Comedy, Adventure Russia
4 December 2025
Bonhoeffer
Bonhoeffer
Drama USA
27 November 2025
It Was Just an Accident
It Was Just an Accident
Action, Adventure, Crime Iran (Islamic Republic of) / France / Luxembourg
30 October 2025
Vozvrashchenie Mamontenka
Animation Russia
20 December 2025
Idiot Girls and School Ghost: School Anniversary
Idiot Girls and School Ghost: School Anniversary
Comedy, Horror South Korea
2 October 2025
Roofman
Roofman
Crime, Drama USA
9 October 2025
The heartthrob
The heartthrob
Comedy Russia
16 October 2025
Harvest
Harvest
Drama, History Cyprus / Germany / Greece / USA
16 October 2025
Sentimental Value
Sentimental Value
Comedy, Drama Norway / Denmark / Germany / Sweden / France
23 October 2025
Brat navsegda
Brat navsegda
Documentary Russia
30 October 2025
Afterburn
Afterburn
Sci-Fi, Action USA
2 October 2025
Hell House LLC: Lineage
Hell House LLC: Lineage
Horror USA
2 October 2025
Redemption
Redemption
Drama, Horror Russia
13 November 2025
Svodish s uma
Svodish s uma
Comedy, Drama, Fantasy Russia
9 October 2025
Tafiti - Gjennom Ørken
Tafiti - Gjennom Ørken
Animation Germany
2 October 2025
If I Had Legs I'd Kick You
If I Had Legs I'd Kick You
Comedy, Drama USA
20 November 2025
Not Without Hope
Drama, Thriller USA
18 December 2025
The Thing with Feathers
The Thing with Feathers
Drama Great Britain
20 November 2025
A Mouse Hunt for Christmas
A Mouse Hunt for Christmas
Family, Comedy Norway
4 December 2025
Est tolko MiG
Est tolko MiG
Comedy Russia
27 November 2025
Night of the Reaper
Night of the Reaper
Horror USA
30 October 2025
Perewangan
Perewangan
Horror, Detective, Thriller Indonesia
2 October 2025
My Grandfather's Rules for Men
My Grandfather's Rules for Men
Comedy, Adventure Russia
2 October 2025
The Last One for the Road
The Last One for the Road
Drama Italy / Germany
2 October 2025
Sketch
Sketch
Adventure, Comedy, Fantasy USA
9 October 2025
La Notte
La Notte
Drama Italy
9 October 2025
Sirat
Sirat
Drama France
30 October 2025
Shelby Oaks
Shelby Oaks
Horror, Thriller USA
30 October 2025
Nouvelle Vague
Nouvelle Vague
Drama France
6 November 2025
Ognennyy malchik
Ognennyy malchik
Drama Russia
6 November 2025
Na vybros
Na vybros
Animation Russia
20 November 2025
Kosmicheskaya sobaka Lida
Kosmicheskaya sobaka Lida
Comedy, Sci-Fi Russia
27 November 2025
No Other Choice
No Other Choice
Comedy, Crime, Drama South Korea / France
4 December 2025
Silent Night, Deadly Night
Silent Night, Deadly Night
Horror USA / Canada
11 December 2025
Ookami Kodomo no Ame to Yuki
Ookami Kodomo no Ame to Yuki
Fantasy, Animation, Anime Japan
18 December 2025
Uvolit Zhoru
Comedy Russia
25 December 2025
Seven Kilometers from Jerusalem
Seven Kilometers from Jerusalem
Drama Italy
2 October 2025
The Old Woman with the Knife
The Old Woman with the Knife
Action, Crime, Thriller South Korea
30 October 2025
Poputchiki
Comedy Russia
6 November 2025
Seeking the King
Adventure, Drama, Sci-Fi South Korea
27 November 2025
World-Breaker
World-Breaker
Action, Sci-Fi USA
30 October 2025
The Salt Path
The Salt Path
Drama Great Britain
13 November 2025
Moy drug, kot i Pushkin
Moy drug, kot i Pushkin
Comedy, Family Russia
2 October 2025
Pointes For My Mom
Pointes For My Mom
Drama Russia
2 October 2025
A Private Life
A Private Life
Drama France
4 December 2025
Two people in the same life, not counting the dog
Two people in the same life, not counting the dog
Romantic Russia
16 October 2025
Ice Fall
Ice Fall
Thriller USA
16 October 2025
Bald Nanny
Bald Nanny
Action, Comedy, Family Russia
13 November 2025
Semyanin
Comedy Russia
4 December 2025
SHal'naya imperatrica
SHal'naya imperatrica
Comedy Russia
4 December 2025
The incredible adventures of Shura
The incredible adventures of Shura
Comedy Russia
11 December 2025
Night Silence
Night Silence
Horror Poland
4 December 2025
Keeper
Keeper
Horror Canada / USA
4 December 2025
Traumatika
Traumatika
Horror USA
6 November 2025
Miss Moxy
Miss Moxy
Adventure, Animation, Comedy Netherlands / Belgium
9 October 2025
Sugar Mill
Sugar Mill
Horror, Thriller Indonesia
11 December 2025
Snegovik
Fantasy Russia
11 December 2025
Campamento Garra de Oso
Campamento Garra de Oso
Adventure, Comedy, Family Portugal / Spain
6 November 2025
Nash papa - Ded Moroz!
Comedy, Drama Russia
6 November 2025
Eternity
Eternity
Comedy, Fantasy, Drama USA
18 December 2025
Dust Bunny
Dust Bunny
Drama, Horror USA
25 December 2025
Veter
Veter
Drama Russia
6 November 2025
Dark Nuns
Dark Nuns
Horror, Detective, Thriller South Korea
6 November 2025
Shell
Shell
Horror, Thriller USA
30 October 2025
Osiris
Osiris
Action, Horror, Sci-Fi USA
30 October 2025
Paromshchik
Paromshchik
Drama Russia
30 October 2025
Eye for an Eye
Eye for an Eye
Horror USA
16 October 2025
Volya tvoya
Volya tvoya
Documentary Russia
2 October 2025
Bone Lake
Bone Lake
Horror, Detective, Thriller USA
16 October 2025
No Instructions
No Instructions
Comedy Spain
16 October 2025
Smart Rabbit Momo: The Big Chase
Smart Rabbit Momo: The Big Chase
Animation Turkey
9 October 2025
Wolves
Wolves
Drama Russia
20 November 2025
Serafima
Serafima
Animation Russia
9 October 2025
Ran
Ran
Action, Drama Japan / France
13 November 2025
Pismo Dedu Morozu
Comedy, Family, Fantasy Russia
27 November 2025
Chickenhare and the Secret of the Groundhog
Chickenhare and the Secret of the Groundhog
Animation Belgium / France / USA
13 November 2025
The New Little Mermaid: Ocean Girl
The New Little Mermaid: Ocean Girl
Animation China
16 October 2025
Hot Rod: Flying Brick
Hot Rod: Flying Brick
Adventure Russia
16 October 2025
Golosovoy pomoschnik
Family, Sci-Fi Russia
6 November 2025
A Gilded Game
A Gilded Game
Action China / Hong Kong
23 October 2025
Tri kota. Puteshestvie vo vremeni
Animation Russia
11 December 2025
Les Misérables
Les Misérables
Musical
12 November 2025
She Rides Shotgun
She Rides Shotgun
Thriller USA
30 October 2025
Lembayung
Lembayung
Horror, Thriller Indonesia
6 November 2025
Frankenstein: Legacy
Frankenstein: Legacy
Drama, Thriller Great Britain
27 November 2025
Borrowed Time
Borrowed Time
Documentary Great Britain
9 October 2025
Contempt
Contempt
Drama France / Italy
30 October 2025
All 2025 2026 2027
Moment istiny
Moment istiny
2025, Russia, Drama, History, War
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
Dracula: A Love Tale
Dracula: A Love Tale
2025, France, Romantic, Fantasy, Horror
The Long Walk
The Long Walk
2025, USA, Horror
Pets on a Train
Pets on a Train
2025, France, Action, Animation, Comedy
Doktor Dinozavrov
Doktor Dinozavrov
2025, Russia, Animation
The Exit 8
The Exit 8
2025, Japan, Adventure, Horror, Detective
The Conjuring: Last Rites
The Conjuring: Last Rites
2025, USA, Horror
Altered
Altered
2025, Canada, Action, Sci-Fi
Imaginary
Imaginary
2024, USA, Horror
Klyovny ulove
Klyovny ulove
2025, Russia, Comedy, Romantic
Down
Down
2025, Russia, Action, Romantic, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more