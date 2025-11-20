Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Now Playing
Cinemas
New Releases
Trailers
Площадки
About
Showtimes
Stills
Cast & Crew
Posters
Trailers
Рейтинги
few votes
Rate
2 posters
Going
25
Not going
7
Kinoafisha
Films
Aviator
Aviator
Aviator
Напомним о выходе в прокат
Sci-Fi
Going
25
Not going
7
Aviator
trailer 2
trailer 2
Country
Russia
Production year
2025
World premiere
20 November 2025
Release date
20 November 2025
Russia
Атмосфера Кино
Production
Krasnyy kvadrat
Also known as
Aviator, Авиатор
Director
Yegor Konchalovsky
Cast
Konstantin Khabensky
Aleksandr Gorbatov
Evgeniy Stychkin
Ilya Korobko
Cast and Crew
Film rating
0.0
Rate
0
vote
Write review
Showtimes
Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Alert me about the premiere
Film Reviews
No reviews
Write review
Film Trailers
All trailers
Aviator
Trailer 2
0
0
Aviator
Trailer
0
0
Все трейлеры
All Top Trailers on Our Channel
Stills
Now Playing
New Releases
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
Moment istiny
2025, Russia, Drama, History, War
The Long Walk
2025, USA, Horror
Dracula: A Love Tale
2025, France, Romantic, Fantasy, Horror
Pets on a Train
2025, France, Action, Animation, Comedy
The Exit 8
2025, Japan, Adventure, Horror, Detective
Altered
2025, Canada, Action, Sci-Fi
The Conjuring: Last Rites
2025, USA, Horror
Klyovny ulove
2025, Russia, Comedy, Romantic
Down
2025, Russia, Action, Romantic, Thriller
Doktor Dinozavrov
2025, Russia, Animation
Avatar: The Way of Water
2022, USA, Adventure, Action, Sci-Fi
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree