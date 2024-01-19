Menu
Ballerina

Ballerina

Ballerina 18+
Synopsis

A young assassin seeks revenge against the people who killed her family.

Ballerina - final trailer
Ballerina  final trailer
Country USA
Runtime 1 hour 29 minutes
Production year 2025
Online premiere 1 July 2025
World premiere 19 January 2024
Release date
5 June 2025 Russia Атмосфера Кино 18+
5 June 2025 Argentina +16
5 June 2025 Armenia
6 June 2024 Australia
7 June 2024 Azerbaijan
5 June 2025 Belarus
6 June 2025 Belgium 16
5 June 2025 Brazil
7 June 2024 Bulgaria
6 June 2025 Canada
5 June 2025 Chile 14
6 June 2025 China
5 June 2025 Colombia
5 June 2025 Croatia o.A.
5 June 2025 Czechia
6 June 2025 Estonia
4 June 2025 Finland
4 June 2025 France
5 June 2025 Georgia R
6 June 2024 Germany
6 June 2025 Great Britain
5 June 2025 Greece
5 June 2025 Hong Kong
5 June 2025 Hungary 16
5 June 2025 Iceland 16 year age limit
13 June 2025 India
4 June 2025 Indonesia
6 June 2025 Ireland 15A
5 June 2025 Israel
12 June 2025 Italy
22 August 2025 Japan R15+
5 June 2025 Kazakhstan 16+
7 June 2024 Kyrgyzstan
7 June 2024 Latvia (none)
6 June 2025 Lithuania
5 June 2025 Macao C
5 June 2025 Mexico
7 June 2024 Moldova
5 June 2025 Montenegro o.A.
5 June 2025 Netherlands 16
5 June 2025 New Zealand R16
6 June 2025 Norway 15
6 June 2025 Pakistan
6 June 2025 Panama
5 June 2025 Peru
4 June 2025 Philippines R-16
6 June 2025 Poland
5 June 2025 Puerto Rico R
6 June 2025 Romania
5 June 2025 Singapore
5 June 2025 Slovakia 15
6 June 2025 South Africa 16
6 August 2025 South Korea
19 January 2024 Spain
4 June 2025 Sweden 15
4 June 2025 Switzerland 16
6 June 2025 Taiwan, Province of China
7 June 2024 Tajikistan
4 June 2025 Thailand
7 June 2024 Turkey
5 June 2025 UAE 18TC
7 June 2024 USA
5 June 2025 Ukraine 16+
7 June 2024 Uzbekistan
6 June 2025 Viet Nam
5 June 2025 Virgin Islands (U.S.) R
Budget $90,000,000
Worldwide Gross $137,181,306
Production Lionsgate, Thunder Road Pictures, 87Eleven Entertainment
Also known as
Ballerina, Bailarina, Balerina, Балерина, From the World of John Wick: Ballerina, Bailarina: Do Universo de John Wick, Baleriin, Balerína, Balerinë, Ballerina. Z uniwersum Johna Wicka, Ballerine, John Wick: Ballerina, Từ Vũ Trụ John Wick: Ballerina, バレリーナ:The World of John Wick, 捍衛任務：復仇芭蕾, 殺神John Wick之芭蕾殺姬, 疾速追杀：芭蕾杀姬
Director
Len Wiseman
Len Wiseman
Cast
Ana de Armas
Ana de Armas
Lance Reddick
Lance Reddick
Keanu Reeves
Keanu Reeves
Ian McShane
Ian McShane
Norman Reedus
Norman Reedus
Cast and Crew
List of John Wick films List of John Wick films

Film rating

7.4
84 votes
6.9 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  1033 In the Action genre  225 In the Thriller genre  183 In films of USA  639
Film Reviews
khaos11 8 June 2025, 18:25
"Балерина" - это как наш русский бунт, бессмысленный и беспощадный. Для искушенного зрителя сразу понятно, что данный спин-оффъ сделан в… Read more…
valtoliver 7 June 2025, 12:04
Редкостная ерунда. Хаос сменяющихся, банальных картинок. Так скучно мне не было никогда. \
Не тратьте деньги.
Ballerina - final trailer
Ballerina Final trailer
Ballerina - trailer
Ballerina Trailer
