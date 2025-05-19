Menu
Splitsville
Poster of Splitsville
6.7 IMDb Rating: 6.9
Splitsville

Splitsville

Splitsville 16+
Synopsis

When his wife Ashley asks for a divorce, Carey runs to his friends for support, only to learn that the secret to their happiness is an open marriage; that is, until Carey crosses the line and throws all of their relationships into chaos.

Splitsville - trailer
Splitsville  trailer
Country USA
Runtime 1 hour 40 minutes
Production year 2025
World premiere 19 May 2025
Release date
22 September 2025 Russia Атмосфера Кино 16+
4 September 2025 Argentina +13
11 September 2025 Australia
13 November 2025 Brazil
5 September 2025 Bulgaria
22 August 2025 Canada
18 September 2025 Chile 14
11 September 2025 Croatia
21 August 2025 Czechia
10 September 2025 France
2 October 2025 Georgia R
19 September 2025 India U/A 16+
30 October 2025 Israel
25 September 2025 Kazakhstan 18+
25 September 2025 Kyrgyzstan 16+
5 September 2025 Latvia N16
5 September 2025 Lithuania N16
6 November 2025 Mexico
11 September 2025 Montenegro o.A.
10 September 2025 Morocco
3 October 2025 Poland
22 August 2025 Romania
18 September 2025 Serbia o.A.
22 August 2025 USA
4 September 2025 Ukraine
Worldwide Gross $2,197,137
Production Watch This Ready, Neon, TeaTime Pictures
Also known as
Splitsville, Amores compartidos, Нескромные, Amores à Parte, Atvērtā laulība, Atvira santuoka, Avatud abielu, Libre échange, Otvorené vzťahy, Páratlan párosok, Raskid, Relații fără obligații, Skomplikowani, Без обвързване
Director
Michael Angelo Covino
Michael Angelo Covino
Cast
Adria Arjona
Adria Arjona
Dakota Johnson
Dakota Johnson
Michael Angelo Covino
Michael Angelo Covino
Kyle Marvin
Kyle Marvin
Charlie Gillespie
Charlie Gillespie
Cast and Crew

Film rating

6.7
Rate 11 votes
6.9 IMDb
Film Reviews
Film Trailers
Splitsville - trailer
Splitsville Trailer
Splitsville - trailer in russian
Splitsville Trailer in russian
Stills
