When his wife Ashley asks for a divorce, Carey runs to his friends for support, only to learn that the secret to their happiness is an open marriage; that is, until Carey crosses the line and throws all of their relationships into chaos.
|22 September 2025
|Russia
|Атмосфера Кино
|16+
|4 September 2025
|Argentina
|+13
|11 September 2025
|Australia
|13 November 2025
|Brazil
|5 September 2025
|Bulgaria
|22 August 2025
|Canada
|18 September 2025
|Chile
|14
|11 September 2025
|Croatia
|21 August 2025
|Czechia
|10 September 2025
|France
|2 October 2025
|Georgia
|R
|19 September 2025
|India
|U/A 16+
|30 October 2025
|Israel
|25 September 2025
|Kazakhstan
|18+
|25 September 2025
|Kyrgyzstan
|16+
|5 September 2025
|Latvia
|N16
|5 September 2025
|Lithuania
|N16
|6 November 2025
|Mexico
|11 September 2025
|Montenegro
|o.A.
|10 September 2025
|Morocco
|3 October 2025
|Poland
|22 August 2025
|Romania
|18 September 2025
|Serbia
|o.A.
|22 August 2025
|USA
|4 September 2025
|Ukraine