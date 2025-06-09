Menu
Synopsis

Set against the vibrant backdrop of New York City, a high-end matchmaker gets involved with a wealthy man but still harbors feelings for the broke actor-waiter she left behind.
Materialists - trailer 3
Materialists  trailer 3
Country USA
Runtime 1 hour 49 minutes
Production year 2025
Online premiere 15 July 2025
World premiere 9 June 2025
Release date
19 June 2025 Russia Вольга
31 July 2025 Argentina +13
12 June 2025 Australia
31 July 2025 Brazil
15 August 2025 Bulgaria
13 June 2025 Canada
31 July 2025 Chile 14
31 July 2025 Colombia
14 August 2025 Croatia
31 July 2025 Czechia
31 July 2025 Dominican Republic
22 August 2025 Estonia
15 August 2025 Finland
2 July 2025 France
12 June 2025 Georgia R
21 August 2025 Germany
15 August 2025 Great Britain
7 August 2025 Greece
31 July 2025 Guatemala
21 August 2025 Hong Kong
14 August 2025 Hungary 12
12 June 2025 Iceland Unrated
13 June 2025 India
20 August 2025 Indonesia
15 August 2025 Ireland 15A
14 August 2025 Israel
4 September 2025 Italy
12 June 2025 Kazakhstan 18+
12 June 2025 Kyrgyzstan 16+
15 August 2025 Latvia N16
22 August 2025 Lithuania N
28 August 2025 Malaysia
31 July 2025 Mexico
14 August 2025 Moldova AP 12
14 August 2025 Montenegro o.A.
11 June 2025 Netherlands 12
12 June 2025 New Zealand M
13 June 2025 Pakistan
31 July 2025 Peru
6 August 2025 Philippines
13 June 2025 Poland
12 June 2025 Portugal
12 June 2025 Puerto Rico R
14 August 2025 Qatar
15 August 2025 Romania
14 August 2025 Serbia o.A.
28 August 2025 Singapore
14 August 2025 Slovakia
13 June 2025 South Africa
8 August 2025 South Korea 12
14 August 2025 Spain
15 August 2025 Sweden Btl
21 August 2025 Switzerland 12
29 August 2025 Taiwan, Province of China
28 August 2025 Thailand
13 June 2025 Turkey 16+
14 August 2025 UAE 18TC
13 June 2025 USA
12 June 2025 Ukraine
12 June 2025 Uzbekistan 18+
13 June 2025 Viet Nam
Budget $20,000,000
Worldwide Gross $96,806,195
Production A24, 2AM, Killer Films
Also known as
Materialists, Amores Materialistas, Materialistas, Was ist Liebe wert - Materialists, Материалистка, Cât valorează dragostea?, Cât valorează iubirea?, Cît valorează dragostea?, Cît valorează iubirea?, Dokonalá shoda, Făcuți unul pentru celălalt, Ideāls pāris, Iubiri materialiste, L'entremetteuse, Match Mooshlam, Material Love, Materialiści, Materialistai, Materialiști, Materialistid, Materialiștii, Một Nửa Hoàn Hảo, O Match Perfeito, O potrivire perfectă, Perfect pentru mine, Popolna zveza, Potrivire perfectă, Potrivirea perfectă, Spoj iz snova, Tam Bana Göre, Többesélyes szerelem, Was ist Liebe wert, Ταιριάζουμε;, Матеріалісти, Спој из снова, 天作之合, 錢財心愛物
Director
Celine Song
Celine Song
Cast
Dakota Johnson
Dakota Johnson
Pedro Pascal
Pedro Pascal
Chris Evans
Chris Evans
Marin Ireland
Marin Ireland
Dasha Nekrasova
Dasha Nekrasova
Film rating

6.3
Rate 67 votes
6.3 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  2840 In the Romantic genre  339 In films of USA  1734
Film Reviews
Евгений Погребняков 21 June 2025, 08:16
Не интересны фильм, думал усну.
Ира Бас 20 June 2025, 22:09
Сюжет затянут, не интересный. \
Не хватило динамики во взаимоотношениях героев фильма.\
Ожидала бОльшего, т к актёры шикарные.\
Фильм на \"троечку\".\
Reviews Write review
Materialists - trailer 3
Materialists Trailer 3
Materialists - trailer 2
Materialists Trailer 2
«Materialists» now playing

