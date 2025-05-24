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Eva Victor spent time shadowing Jane Schoenbrun on the set of Я видел свет телевизора (2024) as preparation to direct the film.