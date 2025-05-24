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Poster of Sorry, Baby
7.2
Sorry, Baby - Dubbed trailer
Kinoafisha Films Sorry, Baby
7.2

Sorry, Baby

, 2025
Sorry, Baby
USA, France / Drama / 18+
Trailers
Going 10
Not going 1
Poster of Sorry, Baby
7.2
Going 10
Not going 1
Sorry, Baby - Dubbed trailer
Sorry, Baby  Dubbed trailer

Synopsis

Something bad happened to Agnes. But life goes on… for everyone around her, at least.

Cast

Naomi Ackie
Naomi Ackie
Lydie
Louis Cancelmi
Louis Cancelmi
Preston Decker
Kelly McCormack
Kelly McCormack
Natasha
Lucas Hedges
Lucas Hedges
Gavin
John Carroll Lynch
John Carroll Lynch
Pete
Hettienne Park
Hettienne Park
Eleanor Winston
Jordan Mendoza
Jordan Mendoza
Logan
Eva Victor
Agnes
E.R. Fightmaster
Fran
Cody Reiss
Devin
Director Eva Victor
Writer Eva Victor
Composer Lia Ouyang Rusli
Cast and Crew

Film details

Country USA / France
Runtime 1 hour 43 minutes
Production year 2025
Online premiere 4 August 2025
World premiere 24 May 2025
Release date
17 July 2026 Russia Экспонента
4 September 2025 Australia M
18 December 2025 Austria
11 December 2025 Brazil 14
7 August 2025 Czechia
26 December 2025 Estonia
31 October 2025 Finland 12
23 July 2025 France
18 December 2025 Germany 12
22 August 2025 Great Britain 15
17 July 2025 Greece
25 September 2025 Hungary
16 July 2025 Indonesia
22 August 2025 Ireland 15A
24 July 2025 Israel
15 January 2026 Italy
16 October 2025 Latvia N16
10 October 2025 Lithuania
27 November 2025 Mexico B-15
21 August 2025 Netherlands 12
29 August 2025 Poland
5 September 2025 Romania
2 April 2026 Serbia o.A.
27 February 2026 Spain 16
14 November 2025 Sweden 11
14 August 2025 Switzerland 14
5 June 2026 Taiwan
4 September 2025 Thailand 15
12 December 2025 Turkey
18 July 2025 USA R
18 September 2025 Ukraine
Budget $1,500,000
Worldwide Gross $3,446,512
Production Tango Entertainment (III), High Frequency Entertainment, Big Beach
Also known as
Sorry, Baby, Lo siento, cariño, Atleisk, mažyte, Bocs, kicsim, Desolée, bébé, Oprosti, ljubavi, Piedod, mazā, Üzgünüm, Bebeğim, Пробач, дівчинко, Прости, детка, 寶貝對不起

Film rating

7.2
Rate 12 votes
7.1 IMDb
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Best Films of 2025 

Film Trailers

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Sorry, Baby - Dubbed trailer
Sorry, Baby Dubbed trailer
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Quotes

Agnes I can't really imagine myself old.
Pete You think I imagined myself like this? No, believe it or not, I did not think I would end up looking like a yam with a mouth on it. But here we are.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
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