Kinoafisha Films Never Let Go

Never Let Go

Never Let Go 18+
Synopsis

As Evil takes over the world beyond their front doorstep, the only protection for a mother and her twin sons is their house and their family’s protective bond.
Never Let Go - trailer
Never Let Go  trailer
Country USA
Runtime 1 hour 41 minutes
Production year 2024
Online premiere 11 October 2024
World premiere 18 September 2024
Release date
7 August 2025 Russia 18+
7 November 2024 Argentina
26 September 2024 Australia MA 15+
10 October 2024 Brazil 16
26 September 2024 Cambodia
20 September 2024 Canada 14A
7 November 2024 Chile
31 October 2024 Colombia
26 September 2024 Croatia o.A.
26 September 2024 Czechia
7 October 2024 Dominican Republic
26 September 2024 Ecuador
27 September 2024 Estonia
25 September 2024 France
7 November 2024 Georgia R
26 September 2024 Germany 16
27 September 2024 Great Britain 15
19 September 2024 Greece
7 November 2024 Guatemala
26 September 2024 Hungary
23 September 2024 Iceland 16 year age limit
18 September 2024 Indonesia
27 September 2024 Ireland 15A
19 September 2024 Israel 16
26 September 2024 Italy 6+
7 November 2024 Kazakhstan 18+
7 November 2024 Kyrgyzstan 16+
27 September 2024 Latvia 16+
26 September 2024 Lebanon
27 September 2024 Lithuania
26 September 2024 Mexico
7 November 2024 Moldova N 16
20 September 2024 Mongolia
26 September 2024 Montenegro o.A.
24 October 2024 Netherlands
19 September 2024 New Zealand R16
7 November 2024 Peru
18 September 2024 Philippines R-16
25 October 2024 Poland
19 September 2024 Portugal M/16
26 September 2024 Qatar
27 September 2024 Romania N/A
26 September 2024 Serbia o.A.
19 September 2024 Singapore NC16
27 September 2024 South Africa 16
15 November 2024 Spain
27 September 2024 Taiwan, Province of China 15+
19 September 2024 Thailand 15
11 July 2025 Turkey
19 September 2024 UAE TBC
27 September 2024 USA
10 October 2024 Ukraine
7 November 2024 Uzbekistan 18+
8 November 2024 Viet Nam
Budget $20,000,000
Worldwide Gross $16,885,642
Production Lionsgate, Media Capital Technologies, 21 Laps Entertainment
Also known as
Never Let Go, No te sueltes, Never Let Go - Lass niemals los, Затерянное место, Amarrados, Ära iial lase lahti, Asla Bırakma, Đừng Buông Tay, Lo Le'Shakhrer Le'Olam, Mother Land, Não Solte!, Ne Jamais Lâcher, Ne oldozz el!, Nekad nelaid vaļā, Never Let Go - A un passo dal male, Nie oddalaj się, Niekada nepaleisk, Nikoli ne izpusti, Nu-mi da drumul!, Nunca te sueltes, Μην σε αγγίξει το κακό, Хижий ліс, 千萬別放手
Director
Alexandre Aja
Alexandre Aja
Cast
Halle Berry
Halle Berry
Matt Anderson
Matt Anderson
Christin Park
Stephanie Lavigne
Stephanie Lavigne
Anthony B. Jenkins
Anthony B. Jenkins
Film in Collections
Films About Castles and Mansions Films About Castles and Mansions
Horror Films about Demons and Spirits Horror Films about Demons and Spirits

Film rating

5.4
Rate 22 votes
5.4 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  3419 In the Horror genre  395 In the Thriller genre  715 In films of USA  2012
Film Reviews
Маргарита Носова 7 August 2025, 11:32
Ну не знаю.. Вряд ли пойду несмотря на присутствие Холли. В нашей жизни и так ужасов хватает.
Perfect blue 12 November 2024, 16:27
😈😡😈
Film Trailers All trailers
Never Let Go - trailer
Never Let Go Trailer
Never Let Go - trailer in russian
Never Let Go Trailer in russian
Stills
