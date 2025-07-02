Menu
Synopsis

Superman, a journalist in Metropolis, embarks on a journey to reconcile his Kryptonian heritage with his human upbringing as Clark Kent.

Superman - trailer 2
Superman   trailer 2
Country USA
Runtime 2 hours 2 minutes
Production year 2025
Online premiere 14 August 2025
World premiere 2 July 2025
Release date
17 July 2025 Russia
10 July 2025 Argentina +13
10 July 2025 Australia
11 July 2025 Austria
10 July 2025 Bahrain
9 July 2025 Belgium
10 July 2025 Bolivia
10 July 2025 Brazil
11 July 2025 Bulgaria
11 July 2025 Canada
10 July 2025 Chile TE+7
11 July 2025 China
8 July 2025 Colombia
10 July 2025 Costa Rica
10 July 2025 Croatia o.A.
10 July 2025 Czechia
10 July 2025 Denmark
10 July 2025 Dominican Republic
9 July 2025 Egypt
10 July 2025 El Salvador
11 July 2025 Estonia
11 July 2025 Finland
9 July 2025 France
10 July 2025 Georgia PG-13
10 July 2025 Germany
11 July 2025 Ghana
11 July 2025 Great Britain
10 July 2025 Greece K12
10 July 2025 Guatemala
10 July 2025 Honduras
10 July 2025 Hong Kong
10 July 2025 Hungary
10 July 2025 Iceland Unrated
11 July 2025 India
9 July 2025 Indonesia
11 July 2025 Ireland
10 July 2025 Israel
10 July 2025 Italy T
11 July 2025 Japan
10 July 2025 Kazakhstan 12+
10 July 2025 Kuwait
10 July 2025 Kyrgyzstan 12+
11 July 2025 Latvia (none)
11 July 2025 Lithuania
10 July 2025 Macao B
10 July 2025 Malaysia
10 July 2025 Mexico
10 July 2025 Moldova AP 12
10 July 2025 Montenegro o.A.
11 July 2025 Myanmar
11 July 2025 Nepal
10 July 2025 Netherlands 12
10 July 2025 New Zealand
10 July 2025 Nicaragua
10 July 2025 Nigeria
11 July 2025 Norway
11 July 2025 Pakistan
10 July 2025 Panama
10 July 2025 Peru
9 July 2025 Philippines
11 July 2025 Poland
10 July 2025 Portugal
10 July 2025 Puerto Rico PG-13
10 July 2025 Qatar
11 July 2025 Romania
10 July 2025 Saudi Arabia
10 July 2025 Serbia o.A.
10 July 2025 Singapore
10 July 2025 Slovakia
10 July 2025 Slovenia
11 July 2025 South Africa
9 July 2025 South Korea
11 July 2025 Spain
11 July 2025 Sweden
9 July 2025 Switzerland 12
9 July 2025 Taiwan, Province of China 6+
10 July 2025 Thailand
11 July 2025 Turkey
10 July 2025 UAE 18TC
11 July 2025 USA
10 July 2025 Ukraine
10 July 2025 Uruguay
10 July 2025 Uzbekistan
10 July 2025 Venezuela
10 July 2025 Viet Nam
10 July 2025 Virgin Islands (U.S.) PG-13
Budget $225,000,000
Worldwide Gross $615,135,107
Production DC Studios, Domain Entertainment (II), Troll Court Entertainment
Also known as
Superman, Супермен, 超人, Superman: Legacy, Supermenas, सुपरमैन, スーパーマン
Director
James Gunn
James Gunn
Cast
David Corenswet
David Corenswet
Rachel Brosnahan
Rachel Brosnahan
Miriam Shor
Miriam Shor
Nicholas Hoult
Nicholas Hoult
Nathan Fillion
Nathan Fillion
Cast and Crew
Film in Collections
Complete DC Movies List

Film rating

7.4
Rate 96 votes
7.2 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  1108 In the Action genre  240 In the Adventure genre  243 In the Fantasy genre  74 In films of USA  685
Atlantis Kino
09:25
Kinokvartal
12:05 from 190 ₽
All showtimes and tickets
Film Reviews
User 17 July 2025, 13:46
Хрень
Comon 18 July 2025, 19:56
Хмм, хотя режиссер то как раз можно сказать культовый.. ну значит отходняк у него от Стражей галактики не прошёл, это и понятно, такую франшизу снял,… Read more…
Reviews Write review
Film Trailers All trailers
Superman - trailer 2
Superman Trailer 2
Superman - teaser
Superman Teaser
All Top Trailers on Our Channel
Stills

«Superman » now playing

Tomorrow 23 Wed 24
Format
Group Screenings
