Superman, a journalist in Metropolis, embarks on a journey to reconcile his Kryptonian heritage with his human upbringing as Clark Kent.
|17 July 2025
|Russia
|10 July 2025
|Argentina
|+13
|10 July 2025
|Australia
|11 July 2025
|Austria
|10 July 2025
|Bahrain
|9 July 2025
|Belgium
|10 July 2025
|Bolivia
|10 July 2025
|Brazil
|11 July 2025
|Bulgaria
|11 July 2025
|Canada
|10 July 2025
|Chile
|TE+7
|11 July 2025
|China
|8 July 2025
|Colombia
|10 July 2025
|Costa Rica
|10 July 2025
|Croatia
|o.A.
|10 July 2025
|Czechia
|10 July 2025
|Denmark
|10 July 2025
|Dominican Republic
|9 July 2025
|Egypt
|10 July 2025
|El Salvador
|11 July 2025
|Estonia
|11 July 2025
|Finland
|9 July 2025
|France
|10 July 2025
|Georgia
|PG-13
|10 July 2025
|Germany
|11 July 2025
|Ghana
|11 July 2025
|Great Britain
|10 July 2025
|Greece
|K12
|10 July 2025
|Guatemala
|10 July 2025
|Honduras
|10 July 2025
|Hong Kong
|10 July 2025
|Hungary
|10 July 2025
|Iceland
|Unrated
|11 July 2025
|India
|9 July 2025
|Indonesia
|11 July 2025
|Ireland
|10 July 2025
|Israel
|10 July 2025
|Italy
|T
|11 July 2025
|Japan
|10 July 2025
|Kazakhstan
|12+
|10 July 2025
|Kuwait
|10 July 2025
|Kyrgyzstan
|12+
|11 July 2025
|Latvia
|(none)
|11 July 2025
|Lithuania
|10 July 2025
|Macao
|B
|10 July 2025
|Malaysia
|10 July 2025
|Mexico
|10 July 2025
|Moldova
|AP 12
|10 July 2025
|Montenegro
|o.A.
|11 July 2025
|Myanmar
|11 July 2025
|Nepal
|10 July 2025
|Netherlands
|12
|10 July 2025
|New Zealand
|10 July 2025
|Nicaragua
|10 July 2025
|Nigeria
|11 July 2025
|Norway
|11 July 2025
|Pakistan
|10 July 2025
|Panama
|10 July 2025
|Peru
|9 July 2025
|Philippines
|11 July 2025
|Poland
|10 July 2025
|Portugal
|10 July 2025
|Puerto Rico
|PG-13
|10 July 2025
|Qatar
|11 July 2025
|Romania
|10 July 2025
|Saudi Arabia
|10 July 2025
|Serbia
|o.A.
|10 July 2025
|Singapore
|10 July 2025
|Slovakia
|10 July 2025
|Slovenia
|11 July 2025
|South Africa
|9 July 2025
|South Korea
|11 July 2025
|Spain
|11 July 2025
|Sweden
|9 July 2025
|Switzerland
|12
|9 July 2025
|Taiwan, Province of China
|6+
|10 July 2025
|Thailand
|11 July 2025
|Turkey
|10 July 2025
|UAE
|18TC
|11 July 2025
|USA
|10 July 2025
|Ukraine
|10 July 2025
|Uruguay
|10 July 2025
|Uzbekistan
|10 July 2025
|Venezuela
|10 July 2025
|Viet Nam
|10 July 2025
|Virgin Islands (U.S.)
|PG-13