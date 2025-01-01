Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha New Releases Most Anticipated Films Most Anticipated Films 2026

Most Anticipated Films in 2026

All 2025 2026 2027
Chebi 2
Chebi 2
Family, Comedy Russia
1 January 2026
Domovyonok Kuzya 2
Comedy, Family, Fantasy Russia
19 March 2026
Prostokvashino
Prostokvashino
Adventure, Family Russia
1 January 2026
Buratino
Buratino
Family Russia
1 January 2026
Chudo-yudo
Family Russia
22 October 2026
Skazka o tsare Saltane
Skazka o tsare Saltane
Family, Fantasy Russia
12 February 2026
Ivan Kupala
Russia
2 July 2026
Korol i Shut. Navsegda
Korol i Shut. Navsegda
Adventure, Comedy, Drama Russia
19 February 2026
Litvyak
Litvyak
Action, Drama, History Russia
19 February 2026
Sivka-burka
Sivka-burka
Family Russia
1 January 2026
Iliya Muromets
Iliya Muromets
Fantasy Russia
16 November 2026
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
Horror USA
22 January 2026
Morozko
Family Russia
12 February 2026
Koty Ermitazha 2. Tayna egipetskogo zala
Koty Ermitazha 2. Tayna egipetskogo zala
Animation Russia
26 March 2026
Skazochnye vykhodnye
Family Russia
16 April 2026
Kholop 3
Comedy Russia
12 June 2026
Gruzovichki
Gruzovichki
Animation Russia
30 April 2026
Smeshariki. Skvoz vselennye
Sci-Fi, Adventure Russia
13 August 2026
Levsha
Levsha
Adventure Russia
22 January 2026
Father Mother Sister Brother
Father Mother Sister Brother
Drama USA
1 January 2026
Ostrov Suho
Ostrov Suho
War, History, Drama Russia
22 January 2026
Korolevstvo krivyh zerkal
Family Russia
22 October 2026
Devyataya planeta
Action, Sci-Fi Russia
29 January 2026
Carevna-lyagushka 2
Carevna-lyagushka 2
Family, Fantasy Russia
5 March 2026
Petrushka
Comedy, Family Russia
2 April 2026
Priklyucheniya zhyoltogo chemodanchika
Family, Comedy Russia
23 April 2026
The Hunger Games: Sunrise on the Reaping
The Hunger Games: Sunrise on the Reaping
Sci-Fi, Action, Adventure USA
19 November 2026
Koshchey. Tayna zhivoy vody
Koshchey. Tayna zhivoy vody
Animation Russia
28 May 2026
Umka
Umka
Family Russia
3 December 2026
Rabbit Trap
Rabbit Trap
Horror, Detective, Thriller USA
29 January 2026
Chelovek, kotoryy smeetsya
Chelovek, kotoryy smeetsya
Comedy Russia
5 February 2026
Svoya v dosku
Comedy Russia
14 May 2026
Krasavitsa
Drama, War Russia
19 February 2026
¿Quién es quién?
¿Quién es quién?
Comedy Spain
19 February 2026
Lukomore
Family Russia
12 November 2026
Tyoshcha 2
Comedy, Family Russia
5 March 2026
Dom hodunom
Comedy Russia
26 March 2026
Shum vremeni
Biography, Drama, History Russia
24 September 2026
Za Palycha! 2
Comedy Russia
1 January 2026
Dobryy doktor
Comedy Russia
8 January 2026
Marty Supreme
Marty Supreme
Drama, History USA
15 January 2026
Dominion of Darkness
Dominion of Darkness
Horror Indonesia
15 January 2026
The Pout-Pout Fish
Adventure, Animation, Comedy Australia / USA
22 January 2026
Ravioli Oli
Comedy Russia
5 February 2026
Sparta 2. Goplity
Action, Drama Russia
12 February 2026
Dopolnitelnoe vremya
Sport, Adventure, Family Russia
19 February 2026
Stitches
Drama USA
26 February 2026
Bogatyri
Family, Fantasy Russia
21 May 2026
Carevna Nesmeyana
Family, Fantasy Russia
1 October 2026
Asterix - The Kingdom of Nubia
Animation France
15 October 2026
Over Your Dead Body
Thriller USA / Canada
14 May 2026
All 2025 2026 2027
Moment istiny
Moment istiny
2025, Russia, Drama, History, War
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
Dracula: A Love Tale
Dracula: A Love Tale
2025, France, Romantic, Fantasy, Horror
The Long Walk
The Long Walk
2025, USA, Horror
Pets on a Train
Pets on a Train
2025, France, Action, Animation, Comedy
Doktor Dinozavrov
Doktor Dinozavrov
2025, Russia, Animation
The Exit 8
The Exit 8
2025, Japan, Adventure, Horror, Detective
The Conjuring: Last Rites
The Conjuring: Last Rites
2025, USA, Horror
Altered
Altered
2025, Canada, Action, Sci-Fi
Imaginary
Imaginary
2024, USA, Horror
Klyovny ulove
Klyovny ulove
2025, Russia, Comedy, Romantic
Down
Down
2025, Russia, Action, Romantic, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more