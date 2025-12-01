In the wake of the devastating war against the RDA and the loss of their eldest son, Jake Sully and Neytiri face a new threat on Pandora: the Ash People, a violent and power-hungry Na'vi tribe led by the ruthless Varang. Jake's family must fight for their survival and the future of Pandora in a conflict that pushes them to their emotional and physical limits.
|25 December 2025
|Russia
|20 December 2025
|Australia
|11 December 2025
|Brazil
|19 December 2025
|Bulgaria
|18 December 2025
|Czechia
|18 December 2025
|Dominican Republic
|17 December 2025
|Finland
|18 December 2025
|France
|18 December 2025
|Georgia
|PG-13
|19 December 2025
|Germany
|20 December 2025
|Great Britain
|18 December 2025
|Hong Kong
|18 December 2025
|Iceland
|Unrated
|19 December 2025
|India
|18 December 2025
|Israel
|17 December 2025
|Italy
|19 December 2025
|Latvia
|(none)
|19 December 2025
|Lithuania
|20 December 2025
|Mexico
|18 December 2025
|Montenegro
|o.A.
|17 December 2025
|Philippines
|19 December 2025
|Poland
|18 December 2025
|Portugal
|18 December 2025
|Serbia
|o.A.
|18 December 2025
|Singapore
|18 December 2025
|Slovakia
|12
|20 December 2025
|Spain
|18 December 2025
|Thailand
|19 December 2025
|Turkey
|18 December 2025
|UAE
|18TC
|20 December 2025
|USA
|19 December 2025
|Ukraine
|19 December 2025
|Viet Nam