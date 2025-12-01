Menu
Synopsis

In the wake of the devastating war against the RDA and the loss of their eldest son, Jake Sully and Neytiri face a new threat on Pandora: the Ash People, a violent and power-hungry Na'vi tribe led by the ruthless Varang. Jake's family must fight for their survival and the future of Pandora in a conflict that pushes them to their emotional and physical limits.

Avatar 3 - trailer
Avatar 3  trailer
Country USA
Runtime 3 hours 12 minutes
Production year 2025
World premiere 11 December 2025
Release date
25 December 2025 Russia
20 December 2025 Australia
11 December 2025 Brazil
19 December 2025 Bulgaria
18 December 2025 Czechia
18 December 2025 Dominican Republic
17 December 2025 Finland
18 December 2025 France
18 December 2025 Georgia PG-13
19 December 2025 Germany
20 December 2025 Great Britain
18 December 2025 Hong Kong
18 December 2025 Iceland Unrated
19 December 2025 India
18 December 2025 Israel
17 December 2025 Italy
19 December 2025 Latvia (none)
19 December 2025 Lithuania
20 December 2025 Mexico
18 December 2025 Montenegro o.A.
17 December 2025 Philippines
19 December 2025 Poland
18 December 2025 Portugal
18 December 2025 Serbia o.A.
18 December 2025 Singapore
18 December 2025 Slovakia 12
20 December 2025 Spain
18 December 2025 Thailand
19 December 2025 Turkey
18 December 2025 UAE 18TC
20 December 2025 USA
19 December 2025 Ukraine
19 December 2025 Viet Nam
Production 20th Century Studios, TSG Entertainment, Lightstorm Entertainment
Also known as
Avatar: Fire and Ash, Avatar: Fogo e Cinzas, Аватар: Пламя и Пепел, Avatar: Ateş ve Kül, Avatar: De feu et de cendres, Avatar: Foc i cendra, Avatar: Fuego y ceniza, Avatar: Fuoco e Cenere, Avatar: Lửa và Tro Tàn, Avatar: Ogień i popiół, Avatar: Oheň a popel, Avatar: Olov va kul, Avatar: Tűz és hamu, Avatar: Vatra i pepeo, Аватар: Ватра и пепео, Аватар: Вогонь і Попіл, Аватар: От пен Күл, अवतार: फ़ायर अँड अँश, アバター　ファイヤー・アンド・アッシュ, 阿凡達：火與燼
Director
James Cameron
James Cameron
Cast
Zoe Saldana
Zoe Saldana
Sigourney Weaver
Sigourney Weaver
Jemaine Clement
Jemaine Clement
Michelle Yeoh
Michelle Yeoh
Giovanni Ribisi
Giovanni Ribisi
Cast and Crew
Film Reviews
Анна Тиркельтауб 3 January 2023, 13:16
2 часть огонь просто, очень жду 3 часть 😍
Крук Едуарда 26 March 2021, 21:31
Я хотив заказати пілеті
Reviews Write review
