Terminator 2: Judgment Day

Terminator Ii: Judgment Day 18+
Synopsis

A cyborg, identical to the one who failed to kill Sarah Connor, must now protect her ten year old son, John Connor, from a more advanced cyborg.

Country USA / France
Runtime 2 hours 34 minutes
Production year 1991
World premiere 1 July 1991
Release date
14 August 2025 Russia Иноекино 18+
8 August 1991 Argentina
24 August 2017 Australia
29 August 2017 Austria
7 September 2017 Bahrain
24 August 2017 Belarus
30 August 2017 Belgium
30 August 1991 Brazil
3 July 1991 Canada
18 May 2000 China
16 August 1991 Colombia
6 March 1992 Czechia
6 March 1992 Czechoslovakia
8 November 1991 Denmark
21 October 1991 Egypt
25 August 2017 Estonia
4 October 1991 Finland
14 September 2017 France
29 August 2017 Germany
29 August 2017 Great Britain
12 December 1991 Greece
1 August 1991 Hong Kong
29 August 2017 Hungary
19 April 2024 Iceland Unrated
15 September 2017 India
29 August 2017 Ireland
19 December 1991 Italy
11 August 2017 Japan
29 September 1994 Kazakhstan
7 September 2017 Kuwait
25 August 2017 Latvia
25 August 2017 Lithuania
3 July 1991 Mexico
24 August 2017 Netherlands
5 September 1991 New Zealand M
3 July 1991 Norway 18
3 September 1991 Philippines
5 May 1992 Poland
5 May 2018 Portugal
31 August 2017 Slovakia
6 July 1991 South Korea
5 December 1991 Spain
1 February 2018 Sweden
25 August 2017 Taiwan, Province of China
25 August 2017 Turkey
7 September 2017 UAE
25 August 2017 USA
25 December 1991 Ukraine
5 September 1991 Uruguay
8 September 2017 Viet Nam
MPAA R
Budget $102,000,000
Worldwide Gross $517,778,573
Production Carolco Pictures, Pacific Western, Lightstorm Entertainment
Also known as
Terminator 2: Judgment Day, Terminator 2: Judgment Day 3D, Terminator 2: El juicio final, Terminator 2, Терминатор 2: Судный день, Terminator 2 - Tuomion päivä, Terminátor 2: Den zúčtování, Terminátor 2: Deň zúčtovania, Terminátor 2: Soudný den, Terminator 2: The Judgment Day, El exterminador 2: El juicio final, El Exterminator 2, Exolothreftis 2: Mera krisis, Exterminador Implacável 2: O Dia do Julgamento, Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét, Khon Lek 2029 Phak 2, Nabodgar 2, O Exterminador do Futuro 2: O Julgamento Final, T2, T2: Extreme Edition, T2: Ultimate Edition, Teomineiteo 2, Terminaator 2: Kohtupäev, Terminator 2 - ar varn ziwezhañ, Terminator 2 - Domedagen, Terminator 2 - Domens dag, Terminator 2 - Dommens dag, Terminator 2 - Il giorno del giudizio, Terminator 2 - Judgment Day, Terminator 2 - Sodni dan, Terminator 2 -Tuomion päivä, Terminator 2 : Le Jugement dernier, Terminator 2 : Le Jugement dernier 3D, Terminator 2: Axirət günü, Terminator 2: Dommedag, Terminator 2: Dzień sądu, Terminator 2: El día del juicio, Terminator 2: El día del juicio final, Terminator 2: Extreme Edition, Terminator 2: Juicio final, Terminator 2: Le jugement dernier, Terminator 2: Lo jutjament darrèr, Terminatör 2: Mahşer Günü, Terminator 2: Ostateczna rozgrywka, Terminator 2: Qiyomat kuni, Terminator 2: Sudnji dan, Terminator 2: Tag der Abrechnung, Terminator 2: Tag der Abrechnung 3D, Terminator 2: Ultimate Edition, Terminátor 2. - Az ítélet napja, Terminator ar varn ziwezhañ, Terminatorius 2: paskutinio teismo diena, Terminators 2: Pastarā diena 3D, Terminatorul 2: Ziua judecății, Tortímandinn: Dómsdagur, Εξολοθρευτής 2: Ημέρα κρίσης, Терминатор 2: Қиямет күні, Терминатор 2: Страшният съд, Терминатор 2: Судњи дан, Термінатор 2: Судний день, टर्मिनेटर २: इन्साफ का दिन, ターミネーター2, 终结者2：审判日, 魔鬼終結者2
Director
James Cameron
James Cameron
Cast
Arnold Schwarzenegger
Arnold Schwarzenegger
Linda Hamilton
Linda Hamilton
Robert Patrick
Robert Patrick
Joe Morton
Joe Morton
Earl Boen
Earl Boen
Cast and Crew
Film rating

8.7
Rate 249 votes
8.6 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  23 In the Action genre  9 In the Thriller genre  5 In the Sci-Fi genre  3 In the Adventure genre  10 In films of USA  14 In films of France  2
Showtimes and Tickets
Domzhur (Tsentralnyy Dom zhurnalistov)
16:45 from 400 ₽
16:45 from 400 ₽
Karo 11 Oktyabr
20:25 from 300 ₽
All showtimes and tickets
Film Reviews
Иванна Белякова 19 August 2017, 16:36
Почему же глупо-то?! Я с детства поклонница этого фильма и теперь пойду с дочерью. Как и огромное количество людей. Глупо как раз рассуждать о смысле показа...
Роберт Сибгатуллин 30 August 2017, 18:41
Девушка терминатор в третьей части
Reviews Write review
Stills

«Terminator 2: Judgment Day» now playing

