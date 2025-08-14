Country USA / France

Runtime 2 hours 34 minutes

Production year 1991

World premiere 1 July 1991

MPAA R

Budget $102,000,000

Worldwide Gross $517,778,573

Production Carolco Pictures, Pacific Western, Lightstorm Entertainment

Also known as

Terminator 2: Judgment Day, Terminator 2: Judgment Day 3D, Terminator 2: El juicio final, Terminator 2, Терминатор 2: Судный день, Terminator 2 - Tuomion päivä, Terminátor 2: Den zúčtování, Terminátor 2: Deň zúčtovania, Terminátor 2: Soudný den, Terminator 2: The Judgment Day, El exterminador 2: El juicio final, El Exterminator 2, Exolothreftis 2: Mera krisis, Exterminador Implacável 2: O Dia do Julgamento, Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét, Khon Lek 2029 Phak 2, Nabodgar 2, O Exterminador do Futuro 2: O Julgamento Final, T2, T2: Extreme Edition, T2: Ultimate Edition, Teomineiteo 2, Terminaator 2: Kohtupäev, Terminator 2 - ar varn ziwezhañ, Terminator 2 - Domedagen, Terminator 2 - Domens dag, Terminator 2 - Dommens dag, Terminator 2 - Il giorno del giudizio, Terminator 2 - Judgment Day, Terminator 2 - Sodni dan, Terminator 2 -Tuomion päivä, Terminator 2 : Le Jugement dernier, Terminator 2 : Le Jugement dernier 3D, Terminator 2: Axirət günü, Terminator 2: Dommedag, Terminator 2: Dzień sądu, Terminator 2: El día del juicio, Terminator 2: El día del juicio final, Terminator 2: Extreme Edition, Terminator 2: Juicio final, Terminator 2: Le jugement dernier, Terminator 2: Lo jutjament darrèr, Terminatör 2: Mahşer Günü, Terminator 2: Ostateczna rozgrywka, Terminator 2: Qiyomat kuni, Terminator 2: Sudnji dan, Terminator 2: Tag der Abrechnung, Terminator 2: Tag der Abrechnung 3D, Terminator 2: Ultimate Edition, Terminátor 2. - Az ítélet napja, Terminator ar varn ziwezhañ, Terminatorius 2: paskutinio teismo diena, Terminators 2: Pastarā diena 3D, Terminatorul 2: Ziua judecății, Tortímandinn: Dómsdagur, Εξολοθρευτής 2: Ημέρα κρίσης, Терминатор 2: Қиямет күні, Терминатор 2: Страшният съд, Терминатор 2: Судњи дан, Термінатор 2: Судний день, टर्मिनेटर २: इन्साफ का दिन, ターミネーター2, 终结者2：审判日, 魔鬼終結者2