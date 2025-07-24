Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of The Home
Poster of The Home
Рейтинги
5.6 IMDb Rating: 5.5
Rate
2 posters
Going 6
Not going 1
Kinoafisha Films The Home

The Home

The Home
Напомним о выходе в прокат
Going 6
Not going 1

Synopsis

A troubled man starts working at a retirement home and realizes its residents and caretakers harbor sinister secrets. As he investigates the building and its forbidden fourth floor, he starts to uncover connections to his own past and upbringing as a foster child.
The Home - trailer
The Home  trailer
Country USA
Runtime 1 hour 37 minutes
Production year 2025
Online premiere 26 August 2025
World premiere 24 July 2025
Release date
29 August 2025 Bulgaria
24 July 2025 Croatia ab 15 J.
24 July 2025 Kazakhstan 18+
24 July 2025 Kyrgyzstan 16+
15 August 2025 Latvia
25 July 2025 Lithuania
24 July 2025 Montenegro o.A.
15 August 2025 Poland
24 July 2025 Serbia o.A.
14 August 2025 UAE 18TC
Worldwide Gross $1,808,354
Production BlockFilm, Man in A Tree, Miramax
Also known as
The Home, Обитель, Diyoor Lo Moogan, Dom, Dom śmierci, Ketvirtas aukštas, 老詭之家
Director
James DeMonaco
James DeMonaco
Cast
Pete Davidson
Pete Davidson
John Glover
John Glover
Ethan Phillips
Ethan Phillips
Bruce Altman
Marilee Talkington
Cast and Crew
Film in Collections
Horror Films about Maniacs Horror Films about Maniacs

Film rating

5.6
Rate 14 votes
5.5 IMDb
Write review
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Film Reviews
No reviews
Write review
Film Trailers All trailers
The Home - trailer
The Home Trailer
The Home - trailer in russian
The Home Trailer in russian
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Stills
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
The Long Walk
The Long Walk
2025, USA, Horror
Dracula: A Love Tale
Dracula: A Love Tale
2025, France, Romantic, Fantasy, Horror
Pets on a Train
Pets on a Train
2025, France, Action, Animation, Comedy
Klyovny ulove
Klyovny ulove
2025, Russia, Comedy, Romantic
The Exit 8
The Exit 8
2025, Japan, Adventure, Horror, Detective
Altered
Altered
2025, Canada, Action, Sci-Fi
Down
Down
2025, Russia, Action, Romantic, Thriller
The Conjuring: Last Rites
The Conjuring: Last Rites
2025, USA, Horror
Doktor Dinozavrov
Doktor Dinozavrov
2025, Russia, Animation
Here
Here
2024, USA, Drama
The Red Book Ritual: Gates of Hell
The Red Book Ritual: Gates of Hell
2025, New Zealand / Paraguay, Horror
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more