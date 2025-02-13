When Papa Smurf is mysteriously taken by evil wizards, Razamel and Gargamel, Smurfette leads the Smurfs on a mission into the real world to save him. With the help of new friends, the Smurfs must discover what defines their destiny to save the universe.
|24 July 2025
|Russia
|17 July 2025
|Argentina
|ATP
|10 July 2025
|Australia
|17 July 2025
|Brazil
|18 July 2025
|Bulgaria
|17 July 2025
|Chile
|TE
|18 July 2025
|China
|17 July 2025
|Colombia
|17 July 2025
|Croatia
|13 February 2025
|Czechia
|17 July 2025
|Dominican Republic
|18 July 2025
|Finland
|16 July 2025
|France
|17 July 2025
|Georgia
|PG
|17 July 2025
|Germany
|18 July 2025
|Great Britain
|21 August 2025
|Greece
|17 July 2025
|Guatemala
|17 July 2025
|Hong Kong
|17 July 2025
|Iceland
|Unrated
|18 July 2025
|India
|18 July 2025
|Indonesia
|SU
|18 July 2025
|Ireland
|G
|17 July 2025
|Israel
|27 August 2025
|Italy
|19 September 2025
|Japan
|17 July 2025
|Kazakhstan
|6+
|17 July 2025
|Kyrgyzstan
|14 February 2025
|Latvia
|18 July 2025
|Lithuania
|V
|18 July 2025
|Malaysia
|17 July 2025
|Mexico
|16 August 2025
|Moldova
|AG
|17 July 2025
|Montenegro
|o.A.
|16 July 2025
|Netherlands
|6
|17 July 2025
|Peru
|16 July 2025
|Philippines
|18 July 2025
|Poland
|17 July 2025
|Portugal
|17 July 2025
|Puerto Rico
|PG
|17 July 2025
|Qatar
|29 August 2025
|Romania
|17 July 2025
|Saudi Arabia
|17 July 2025
|Serbia
|o.A.
|17 July 2025
|Singapore
|17 July 2025
|Slovakia
|7
|11 July 2025
|South Africa
|6 August 2025
|South Korea
|18 July 2025
|Spain
|16 July 2025
|Sweden
|7
|17 July 2025
|Thailand
|18 July 2025
|Turkey
|17 July 2025
|UAE
|18TC
|18 July 2025
|USA
|17 July 2025
|Ukraine
|17 July 2025
|Uzbekistan
|18 July 2025
|Viet Nam