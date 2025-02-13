Menu
The Smurfs Movie

The Smurfs Movie

Smurfs
Synopsis

When Papa Smurf is mysteriously taken by evil wizards, Razamel and Gargamel, Smurfette leads the Smurfs on a mission into the real world to save him. With the help of new friends, the Smurfs must discover what defines their destiny to save the universe.

The Smurfs Movie - trailer
The Smurfs Movie  trailer
Country USA
Runtime 1 hour 35 minutes
Production year 2025
Online premiere 11 August 2025
World premiere 13 February 2025
Release date
24 July 2025 Russia
17 July 2025 Argentina ATP
10 July 2025 Australia
17 July 2025 Brazil
18 July 2025 Bulgaria
17 July 2025 Chile TE
18 July 2025 China
17 July 2025 Colombia
17 July 2025 Croatia
13 February 2025 Czechia
17 July 2025 Dominican Republic
18 July 2025 Finland
16 July 2025 France
17 July 2025 Georgia PG
17 July 2025 Germany
18 July 2025 Great Britain
21 August 2025 Greece
17 July 2025 Guatemala
17 July 2025 Hong Kong
17 July 2025 Iceland Unrated
18 July 2025 India
18 July 2025 Indonesia SU
18 July 2025 Ireland G
17 July 2025 Israel
27 August 2025 Italy
19 September 2025 Japan
17 July 2025 Kazakhstan 6+
17 July 2025 Kyrgyzstan
14 February 2025 Latvia
18 July 2025 Lithuania V
18 July 2025 Malaysia
17 July 2025 Mexico
16 August 2025 Moldova AG
17 July 2025 Montenegro o.A.
16 July 2025 Netherlands 6
17 July 2025 Peru
16 July 2025 Philippines
18 July 2025 Poland
17 July 2025 Portugal
17 July 2025 Puerto Rico PG
17 July 2025 Qatar
29 August 2025 Romania
17 July 2025 Saudi Arabia
17 July 2025 Serbia o.A.
17 July 2025 Singapore
17 July 2025 Slovakia 7
11 July 2025 South Africa
6 August 2025 South Korea
18 July 2025 Spain
16 July 2025 Sweden 7
17 July 2025 Thailand
18 July 2025 Turkey
17 July 2025 UAE 18TC
18 July 2025 USA
17 July 2025 Ukraine
17 July 2025 Uzbekistan
18 July 2025 Viet Nam
Budget $58,000,000
Worldwide Gross $120,075,170
Production Paramount Animation, Domain Entertainment (II), International Motion Picture Studios (IMPS)
Also known as
Smurfs, Pitufos, Die Schlümpfe: Der große Kinofilm, Les Schtroumpfs - Le Film, Смурфики в кино, A hupikék törpikék, Barrufets, De Smurfen, Ha'Darda'sim, I Puffi - Il Film, Les Schtroumpfs, Phim Xì Trum, Şirinler Filmi, Smerfy: Wielki film, Smølferne - Filmen, Šmolkovia vo filme, Šmoulové ve filmu, Smrkci, Smurfar, Smurfen, Smurfene-filmen, Smurffit-elokuva, Smurfs: O Grande Filme, Smurfų filmas, Štrumpfovi, Štrumpfovi: Veliki film, Στρουμφάκια: Η ταινία, Смурфи, 劇場版スマーフ／おどるキノコ村の時空大冒険, 劇場版スマーフ／おどるキノコ村の時空大冒険（パラレルアドベンチャー）, 藍色小精靈大電影, 魔法蓝精灵
Director
Chris Miller
Cast
Hannah Waddingham
Hannah Waddingham
Natasha Lyonne
Natasha Lyonne
Rihanna
Rihanna
Kurt Russell
Kurt Russell
John Goodman
John Goodman
Cast and Crew
Film in Collections
All Films About The Smurfs
Animated Films for the Whole Family
Animated Films About Magic and Wizardry
Animated Films About Friendship

Film rating

5.4
Rate 23 votes
4.2 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  3427 In the Musical genre  106 In films of USA  2018
Showtimes Showtimes and Tickets
Atlantis Kino
11:00
Chas kino Sviblovo
12:00
All showtimes and tickets
Film Reviews
Киноафиша.инфо 25 August 2023, 12:03
Но все же сначала надо посмотреть!
Артём Менях 25 August 2023, 11:46
Нет будет хуже вот 1 и вторая часть Смурфиков вот это топ
Reviews Write review
Film Trailers All trailers
The Smurfs Movie - trailer
The Smurfs Movie Trailer
The Smurfs Movie - trailer in russian
The Smurfs Movie Trailer in russian
All Top Trailers on Our Channel
Stills

«The Smurfs Movie» now playing

Tomorrow 23 Wed 24
Format
Group Screenings
Atlantis Kino g. Moskva, Varshavskoe shosse, 160, TRTs «Galereya Atlantis»
2D
11:00
Chas kino Sviblovo
Sviblovo
2D
12:00
Kosmik Shchelkovskiy g. Moskva, Shchelkovskoe sh., 100, korp. 100, TTs «Shchelkovo»
2D
12:15
All showtimes and tickets
