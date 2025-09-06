Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Tickets
Poster of Roofman
Poster of Roofman
Poster of Roofman
Рейтинги
8.0 IMDb Rating: 7.5
Rate
3 posters
Tickets from 350 ₽
Going 3
Not going 3
Kinoafisha Films Roofman

Roofman

Roofman 18+
Tickets from 350 ₽
Going 3
Not going 3

Synopsis

The film centers on Jeffrey Manchester, an eccentric and charming serial robber who broke into more than 60 McDonald’s overnight via their roofs.
Roofman - trailer in russian
Roofman  trailer in russian
Country USA
Runtime 2 hours 5 minutes
Production year 2025
World premiere 6 September 2025
Release date
9 October 2025 Russia Парадиз 18+
16 October 2025 Australia
4 December 2025 Brazil
10 October 2025 Canada
16 October 2025 Croatia o.A.
28 November 2025 Finland
2 October 2025 Georgia R
2 October 2025 Germany
17 October 2025 Great Britain
17 October 2025 Ireland 15A
9 October 2025 Israel All
10 October 2025 Latvia 16+
30 October 2025 Lebanon
10 October 2025 Lithuania
4 December 2025 Mexico
9 October 2025 Netherlands 12
9 October 2025 Serbia o.A.
16 October 2025 Singapore
21 November 2025 Spain
30 October 2025 UAE 18TC
3 October 2025 USA
3 October 2025 Ukraine
Production Hunting Lane Films, 51 Entertainment, High Frequency Entertainment
Also known as
Roofman, Der Hochstapler - Roofman, Çatıda Biri Var, Katusekutt, O Bom Bandido, Roofman - A besurranó, Roofman: Un ladrón diferente, Грабитель с крыши
Director
Derek Cianfrance
Derek Cianfrance
Cast
Channing Tatum
Channing Tatum
Kirsten Dunst
Kirsten Dunst
Ben Mendelsohn
Ben Mendelsohn
Juno Temple
Juno Temple
Peter Dinklage
Peter Dinklage
Cast and Crew

Film rating

8.0
Rate 11 votes
7.5 IMDb
Write review
How to book tickets How to book tickets with a bank card How to get to the cinema with an electronic ticket What to do if... Got any questions left?
The cinema reserves the right to change showtimes and ticket prices
Showtimes Showtimes and Tickets
Moskino Saturn
21:20 from 350 ₽
Moskino Fakel
21:10 from 420 ₽
All showtimes and tickets
Film Reviews
No reviews
Write review
Film Trailers All trailers
Roofman - trailer in russian
Roofman Trailer in russian
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Stills

«Roofman» now playing

Thu 9 Fri 10
Format
Group Screenings
How do I book tickets for Roofman? Select a showtime to book tickets online.
Legend Help with tickets
Showtime 20:50 from 400 ₽
Started 20:50 from 400 ₽
Tickets Available 20:50 from 400 ₽
Low price 20:50 from 400 ₽
Moskino Saturn
Sviblovo
2D
21:20 from 350 ₽
Moskino Fakel
Aviamotornaya
2D
21:10 from 420 ₽
Moskino Iskra
Dmitrovskaya
2D
20:45 from 380 ₽
All showtimes and tickets
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
Moment istiny
Moment istiny
2025, Russia, Drama, History, War
The Long Walk
The Long Walk
2025, USA, Horror
Dracula: A Love Tale
Dracula: A Love Tale
2025, France, Romantic, Fantasy, Horror
Pets on a Train
Pets on a Train
2025, France, Action, Animation, Comedy
The Exit 8
The Exit 8
2025, Japan, Adventure, Horror, Detective
Altered
Altered
2025, Canada, Action, Sci-Fi
The Conjuring: Last Rites
The Conjuring: Last Rites
2025, USA, Horror
Klyovny ulove
Klyovny ulove
2025, Russia, Comedy, Romantic
Down
Down
2025, Russia, Action, Romantic, Thriller
Doktor Dinozavrov
Doktor Dinozavrov
2025, Russia, Animation
Avatar: The Way of Water
Avatar: The Way of Water
2022, USA, Adventure, Action, Sci-Fi
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more