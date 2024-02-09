Menu
Imaginary

Synopsis

When Jessica moves back into her childhood home with her family, her youngest stepdaughter Alice develops an eerie attachment to a stuffed bear named Chauncey she finds in the basement. Alice starts playing games with Chauncey that begin playful and become increasingly sinister. As Alice’s behavior becomes more and more concerning, Jessica intervenes only to realize Chauncey is much more than the stuffed toy bear she believed him to be.
Country USA
Runtime 1 hour 44 minutes
Production year 2024
Online premiere 25 March 2024
World premiere 9 February 2024
Release date
25 September 2025 Russia 18+
15 March 2024 Andorra
7 March 2024 Argentina
7 March 2024 Australia M
14 March 2024 Austria
15 March 2024 Azerbaijan
6 March 2024 Belgium
14 March 2024 Brazil 12
15 March 2024 Bulgaria
8 March 2024 Cambodia
8 March 2024 Canada
7 March 2024 Croatia
14 March 2024 Czechia
7 March 2024 Ecuador
8 March 2024 Estonia
15 March 2024 Finland Tulossa
6 March 2024 France 12
14 March 2024 Georgia PG-13
14 March 2024 Germany 16
8 March 2024 Great Britain 15
7 March 2024 Greece
11 April 2024 Hong Kong IIB
7 March 2024 Hungary 16
9 February 2024 Iceland
15 March 2024 Indonesia 13+
8 March 2024 Ireland 15A
14 March 2024 Italy
8 November 2024 Japan
14 February 2024 Kazakhstan 16+
15 March 2024 Kyrgyzstan
8 March 2024 Latvia N16
8 March 2024 Lithuania
14 March 2024 Malaysia
14 March 2024 Mexico C
15 March 2024 Moldova
8 March 2024 Mongolia
7 March 2024 Montenegro
7 March 2024 Netherlands 14
7 March 2024 New Zealand M
8 March 2024 Panama
7 March 2024 Peru
6 March 2024 Philippines PG
15 March 2024 Poland
7 March 2024 Portugal M/16
7 March 2024 Puerto Rico
15 August 2024 Qatar
8 March 2024 Romania o.A.
7 March 2024 Serbia
28 March 2024 Singapore PG13
7 March 2024 Slovakia
28 August 2024 South Korea 12
15 March 2024 Spain 16
15 March 2024 Taiwan, Province of China 15+
8 March 2024 Tajikistan
7 March 2024 Thailand 13
8 March 2024 Turkey 13+
10 April 2024 UAE TBC
8 March 2024 USA PG-13
14 March 2024 Ukraine
15 March 2024 Uzbekistan
12 April 2024 Viet Nam
Budget $13,000,000
Worldwide Gross $43,787,034
Production Blumhouse Productions, Lionsgate, Tower of Babble Entertainment
Also known as
Imaginary, Imaginario: Juguete diabólico, Воображаемый друг, Amigo Imaginário, Demonul copilăriei, Hayali, Imaginaire, Imaginário - Brinquedo Diabólico, Imaginary: Neviditeľné zlo, Képzeletbeli, Nähtamatu sõber, Người ''Bạn'' Trong Tưởng Tượng, The Imaginary, Urojenie, Xəyali dost, Ένας φανταστικός φίλος, Замислен, Уявний друг, Чонси, 伏慄熊, 假想友, 熊出歿, 脑友惊魂
Director
Jeff Wadlow
Cast
DeWanda Wise
Tom Payne
Veronica Falcón
Betty Buckley
Dane DiLiegro
Cast and Crew
Film in Collections
Film rating

4.9

4.9
15 votes
4.7 IMDb
Write review
Weteran Mc 29 June 2024, 01:41
"Воображаемый друг" - лёгкий фильм ужасов, повествующий о том, как маленькая девочка в подвале старого особняка находит плюшевого мишку.…
