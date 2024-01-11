Menu
Miller's Girl

Miller's Girl 18+
Synopsis

A creative writing assignment yields complex results between a teacher and his talented student.
Country USA
Runtime 1 hour 33 minutes
Production year 2024
Online premiere 15 February 2024
World premiere 11 January 2024
Release date
21 August 2025 Russia Кино.Арт.Про 18+
14 March 2024 Austria
22 February 2024 Azerbaijan 12+
26 January 2024 Bulgaria
1 February 2024 Croatia 15
1 February 2024 Czechia
26 January 2024 Estonia
14 March 2024 Germany 16
1 March 2024 Indonesia 17+
1 August 2024 Italy
22 February 2024 Kazakhstan 21+
22 February 2024 Kyrgyzstan 16+
26 January 2024 Lithuania
26 January 2024 Moldova
25 January 2024 Montenegro
28 March 2024 Netherlands 12
26 January 2024 Romania
25 January 2024 Serbia
26 January 2024 Spain
1 March 2024 Taiwan, Province of China 15+
26 January 2024 Tajikistan
18 January 2024 Thailand
7 June 2024 Turkey 16+
24 September 2025 UAE TBC
8 February 2024 Ukraine
26 January 2024 Uzbekistan
16 February 2024 Viet Nam
Budget $4,000,000
Worldwide Gross $1,863,689
Production Lionsgate, Good Universe, Point Grey Pictures
Also known as
Miller's Girl, Девушка Миллера, La chica de Miller, A Garota de Miller, Csábító leckék, Dziewczyna Millera, La preferida d'en Miller, Miller'ın Favorisi, Miller's Girl - A Favorita, Millerin qızı, Millerning qizi, Millerova djevojka, Nàng Thơ của Miller, Õpetaja Milleri lemmik, Preferata lui Miller, Premiantka, Η ευνοούμενη του Μίλερ, Милеровата девојка, Миллер кызы, Момичето на Милър, Фаворитка Міллера, ミラーズ・ガール, 師情化慾, 米勒的女孩
Director
Jade Halley Bartlett
Cast
Martin Freeman
Martin Freeman
Jenna Ortega
Jenna Ortega
Gideon Adlon
Gideon Adlon
Dagmara Dominczyk
Dagmara Dominczyk
Christine Adams
Christine Adams
Film rating

6.6
29 votes
5.2 IMDb

Place in the rating
In overall ranking  2480 In the Comedy genre  639 In the Drama genre  1022 In films of USA  1515
Film Reviews
User 26 January 2024, 13:19
почему так долго ждать 😭
majaronna 2 September 2025, 22:36
ну на троечку , честно говоря, сюжет может быть задуман поглубже, а получилось примитивно... студентка "влюбляется" в препода, писателя в… Read more…
Miller's Girl - trailer
Miller's Girl Trailer
Miller's Girl - trailer in russian
Miller's Girl Trailer in russian
Stills

