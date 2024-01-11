Tickets from 300 ₽
Miller's Girl
Miller's Girl
18+
Country
USA
Runtime
1 hour 33 minutes
Production year
2024
Online premiere
15 February 2024
World premiere
11 January 2024
Release date
|21 August 2025
|Russia
| Кино.Арт.Про
|18+
|14 March 2024
|Austria
|
|
|22 February 2024
|Azerbaijan
|
|12+
|26 January 2024
|Bulgaria
|
|
|1 February 2024
|Croatia
|
|15
|1 February 2024
|Czechia
|
|
|26 January 2024
|Estonia
|
|
|14 March 2024
|Germany
|
|16
|1 March 2024
|Indonesia
|
|17+
|1 August 2024
|Italy
|
|
|22 February 2024
|Kazakhstan
|
|21+
|22 February 2024
|Kyrgyzstan
|
|16+
|26 January 2024
|Lithuania
|
|
|26 January 2024
|Moldova
|
|
|25 January 2024
|Montenegro
|
|
|28 March 2024
|Netherlands
|
|12
|26 January 2024
|Romania
|
|
|25 January 2024
|Serbia
|
|
|26 January 2024
|Spain
|
|
|1 March 2024
|Taiwan, Province of China
|
|15+
|26 January 2024
|Tajikistan
|
|
|18 January 2024
|Thailand
|
|
|7 June 2024
|Turkey
|
|16+
|24 September 2025
|UAE
|
|TBC
|8 February 2024
|Ukraine
|
|
|26 January 2024
|Uzbekistan
|
|
|16 February 2024
|Viet Nam
|
|
Budget
$4,000,000
Worldwide Gross
$1,863,689
Production
Lionsgate, Good Universe, Point Grey Pictures
Also known as
Miller's Girl, Девушка Миллера, La chica de Miller, A Garota de Miller, Csábító leckék, Dziewczyna Millera, La preferida d'en Miller, Miller'ın Favorisi, Miller's Girl - A Favorita, Millerin qızı, Millerning qizi, Millerova djevojka, Nàng Thơ của Miller, Õpetaja Milleri lemmik, Preferata lui Miller, Premiantka, Η ευνοούμενη του Μίλερ, Милеровата девојка, Миллер кызы, Момичето на Милър, Фаворитка Міллера, ミラーズ・ガール, 師情化慾, 米勒的女孩