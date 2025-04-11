Menu
Poster of Return to Silent Hill
Return to Silent Hill

Synopsis

Follow the story of a young man coming back to Silent Hill, where he has known a great love. Inspired by the second game of the classic survival/horror franchise of Konami.

Return to Silent Hill - teaser-trailer
Return to Silent Hill  teaser-trailer
Country USA
Runtime 1 hour 36 minutes
Production year 2026
World premiere 11 April 2025
Release date
22 January 2026 Russia Вольга
22 January 2026 Australia
23 January 2026 Austria
23 January 2026 Bahrain
23 January 2026 Belgium
23 January 2026 Brazil
23 January 2026 Bulgaria
23 January 2026 Cambodia
23 January 2026 Canada A
23 January 2026 Chile
23 January 2026 China
23 January 2026 Croatia
23 January 2026 Czechia
23 January 2026 Egypt
13 February 2026 Estonia
23 January 2026 Finland
21 January 2026 France
23 January 2026 Georgia
23 January 2026 Germany 16
23 January 2026 Great Britain
23 January 2026 Greece K18
23 January 2026 Hong Kong
23 January 2026 Hungary
23 January 2026 Iceland
23 January 2026 India
23 January 2026 Indonesia
23 January 2026 Ireland
23 January 2026 Italy
23 January 2026 Japan
23 January 2026 Kazakhstan
23 January 2026 Luxembourg
23 January 2026 Malta
22 January 2026 Mexico
23 January 2026 Morocco
23 January 2026 Netherlands
22 January 2026 New Zealand
23 January 2026 Peru
23 January 2026 Philippines
21 November 2025 Poland 16
23 January 2026 Portugal
23 January 2026 Puerto Rico
23 January 2026 Serbia
23 January 2026 Singapore
23 January 2026 Slovakia
23 January 2026 Slovenia
23 January 2026 South Africa 18
23 January 2026 South Korea
23 January 2026 Spain
23 January 2026 Sweden
23 January 2026 Taiwan, Province of China
23 January 2026 Thailand
23 January 2026 Trinidad and Tobago
23 January 2026 Tunisia
11 April 2025 Turkey
23 January 2026 UAE
21 November 2025 USA R
23 January 2026 Ukraine
23 January 2026 Uruguay
Budget $40,000,000
Production Ashland Hill Media Finance, Bloody Disgusting, Cineverse
Also known as
Return to Silent Hill, Возвращение в Сайлент Хилл, Návrat do Silent Hill, Powrót do Silent Hill, Retour à Silent Hill, Room 318, Повратак у Сајлент Хил, サイレントヒル, サイレントヒルに戻る
Director
Christophe Gans
Cast
Jeremy Irvine
Hannah Emily Anderson
Eve Macklin
Robert Nairne
Cast and Crew
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Film Trailers
