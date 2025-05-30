Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Guns Up
Poster of Guns Up
Poster of Guns Up
Рейтинги
5.9 IMDb Rating: 5.4
Rate
3 posters
Going 13
Not going 3
Kinoafisha Films Guns Up

Guns Up

Guns Up
Напомним о выходе в прокат
Going 13
Not going 3

Synopsis

When a job goes horribly wrong, an ex-cop and family man who moonlights as a mob henchman has one night to get his family out of the city.
Guns Up - trailer in russian
Guns Up  trailer in russian
Country USA
Runtime 1 hour 32 minutes
Production year 2025
Online premiere 18 July 2025
World premiere 30 May 2025
Release date
24 July 2025 Russia Global Film
10 July 2025 Kazakhstan
10 July 2025 Kyrgyzstan 16+
17 July 2025 Moldova N 16
30 May 2025 Poland
19 June 2025 UAE 18TC
10 July 2025 Uzbekistan 18+
Worldwide Gross $252,865
Production Millennium Films, BondIt Media Capital, Good Complex
Also known as
Guns Up, ¡Armados!, Armados Até aos Dentes, Armes en l'air, Família à Prova de Balas, Fritos a balazos, Yada'im Le'Ma'la!, Взвести курки, Стволи догори
Director
Edward Drake
Edward Drake
Cast
Kevin James
Kevin James
Christina Ricci
Christina Ricci
Luis Guzmán
Luis Guzmán
Melissa Leo
Melissa Leo
Rhys Athayde
Rhys Athayde
Cast and Crew
Film in Collections
Action Comedies Action Comedies

Film rating

5.9
Rate 15 votes
5.4 IMDb
Write review
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Film Reviews
Weteran Mc 15 September 2025, 05:06
"Взвести курки" - американский комедийный боевик 2025 года.

Сюжет повествует о примерном муже и отце Рэе, которому долгое время… Read more…
Kick-J-Hi-Iw-In-Bw Hejgehe 29 July 2025, 07:17
Я пошёл в кино, сидел один, испугался и ушёл. Там никого не было. Если бы кто-то был, я бы пошёл и посмотрел.
Reviews Write review
Film Trailers All trailers
Guns Up - trailer in russian
Guns Up Trailer in russian
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Moment istiny
Moment istiny
2025, Russia, Drama, History, War
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
Dracula: A Love Tale
Dracula: A Love Tale
2025, France, Romantic, Fantasy, Horror
The Long Walk
The Long Walk
2025, USA, Horror
Pets on a Train
Pets on a Train
2025, France, Action, Animation, Comedy
Doktor Dinozavrov
Doktor Dinozavrov
2025, Russia, Animation
The Exit 8
The Exit 8
2025, Japan, Adventure, Horror, Detective
The Conjuring: Last Rites
The Conjuring: Last Rites
2025, USA, Horror
Altered
Altered
2025, Canada, Action, Sci-Fi
Imaginary
Imaginary
2024, USA, Horror
Klyovny ulove
Klyovny ulove
2025, Russia, Comedy, Romantic
Down
Down
2025, Russia, Action, Romantic, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more