Country
USA
Runtime
1 hour 32 minutes
Production year
2025
Online premiere
18 July 2025
World premiere
30 May 2025
Release date
|24 July 2025
|Russia
| Global Film
|
|10 July 2025
|Kazakhstan
|
|
|10 July 2025
|Kyrgyzstan
|
|16+
|17 July 2025
|Moldova
|
|N 16
|30 May 2025
|Poland
|
|
|19 June 2025
|UAE
|
|18TC
|10 July 2025
|Uzbekistan
|
|18+
Worldwide Gross
$252,865
Production
Millennium Films, BondIt Media Capital, Good Complex
Also known as
Guns Up, ¡Armados!, Armados Até aos Dentes, Armes en l'air, Família à Prova de Balas, Fritos a balazos, Yada'im Le'Ma'la!, Взвести курки, Стволи догори
Сюжет повествует о примерном муже и отце Рэе, которому долгое время…