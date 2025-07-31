Red Sonja: Queen of Plagues
Red Sonja
Country
USA
Runtime
1 hour 45 minutes
Production year
2025
Online premiere
18 August 2025
World premiere
31 July 2025
Release date
|31 July 2025
|Russia
| КАРО Премьер
|
|21 August 2025
|Australia
|
|
|22 September 2025
|Denmark
|
|
|18 August 2025
|France
|
|16
|7 August 2025
|Greece
|
|
|29 August 2025
|Indonesia
|
|
|28 August 2025
|Israel
|
|
|7 August 2025
|Kazakhstan
|
|18+
|7 August 2025
|Kyrgyzstan
|
|16+
|7 August 2025
|Moldova
|
|N 16
|15 August 2025
|South Africa
|
|18
|21 August 2025
|Thailand
|
|
|15 August 2025
|USA
|
|R
|31 July 2025
|Ukraine
|
|
|7 August 2025
|Uzbekistan
|
|18+
Worldwide Gross
$270,327
Production
Millennium Films, Dynamite Entertainment Comics, Eclectic Pictures
Also known as
Red Sonja, Рыжая Соня, Czerwona Sonja, Sonja Ha'Adooma, Sonja la guerrera, Руда Соня