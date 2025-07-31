Menu
Рейтинги
5.5 IMDb Rating: 4.4
Rate
Kinoafisha Films Red Sonja: Queen of Plagues

Red Sonja: Queen of Plagues

Red Sonja
Going 34
Not going 6
Red Sonja: Queen of Plagues - trailer
Red Sonja: Queen of Plagues  trailer
Country USA
Runtime 1 hour 45 minutes
Production year 2025
Online premiere 18 August 2025
World premiere 31 July 2025
Release date
31 July 2025 Russia КАРО Премьер
21 August 2025 Australia
22 September 2025 Denmark
18 August 2025 France 16
7 August 2025 Greece
29 August 2025 Indonesia
28 August 2025 Israel
7 August 2025 Kazakhstan 18+
7 August 2025 Kyrgyzstan 16+
7 August 2025 Moldova N 16
15 August 2025 South Africa 18
21 August 2025 Thailand
15 August 2025 USA R
31 July 2025 Ukraine
7 August 2025 Uzbekistan 18+
Worldwide Gross $270,327
Production Millennium Films, Dynamite Entertainment Comics, Eclectic Pictures
Also known as
Red Sonja, Рыжая Соня, Czerwona Sonja, Sonja Ha'Adooma, Sonja la guerrera, Руда Соня
Director
M.J. Bassett
M.J. Bassett
Cast
Matilda Anna Ingrid Lutz
Matilda Anna Ingrid Lutz
Robert Sheehan
Robert Sheehan
Wallis Day
Wallis Day
Michael Bisping
Michael Bisping
Rhona Mitra
Rhona Mitra
Cast and Crew
Film rating

5.5
Rate 18 votes
4.4 IMDb
Write review
Film Reviews
Comon 14 August 2025, 11:06
Эта версия Рыжей Сони - находилась в производстве лет семь. Менялись режиссёры, актеры... главные актрисы... В итоге от Брайана Сингера думаю тут… Read more…
Киноафиша.инфо 31 August 2025, 23:42
Очень рады были прочесть ваш отзыв, спасибо большое!
Reviews Write review
Film Trailers All trailers
Red Sonja: Queen of Plagues - trailer
Red Sonja: Queen of Plagues Trailer
Red Sonja: Queen of Plagues - second trailer in russian
Red Sonja: Queen of Plagues Second trailer in russian
