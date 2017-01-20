По мере развития отношений влюбленной паре приходится столкнуться со своими культурными различиями.
|30 марта 2017
|Австралия
|19 октября 2017
|Бразилия
|28 июля 2017
|Великобритания
|16 ноября 2017
|Германия
|28 сентября 2017
|Гонконг
|27 июля 2017
|Греция
|17 августа 2017
|Дания
|27 июля 2017
|Израиль
|28 июля 2017
|Ирландия
|15A
|5 декабря 2017
|Испания
|16 ноября 2017
|Италия
|3 августа 2017
|Нидерланды
|3 августа 2017
|ОАЭ
|5 января 2018
|Польша
|26 октября 2017
|Португалия
|27 июля 2017
|Словакия
|14 июля 2017
|Чехия
|6 октября 2017
|ЮАР
|18 июля 2018
|Южная Корея
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