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Постер фильма Любовь – болезнь
7.5
Киноафиша Фильмы Любовь – болезнь
7.5

Любовь – болезнь

, 2017
The Big Sick
США / мелодрама, комедия, драма / 18+
Постер фильма Любовь – болезнь
7.5

О фильме

По мере развития отношений влюбленной паре приходится столкнуться со своими культурными различиями.

В ролях

Кумэйл Нанджиани
Кумэйл Нанджиани
Кумаил
Зои Казан
Зои Казан
Emily
Холли Хантер
Холли Хантер
Beth
Рэй Романо
Рэй Романо
Терри
Анупам Кхер
Анупам Кхер
Azmat
Адиль Ахтар
Адиль Ахтар
Naveed
Зенобия Шрофф
Sharmeen
Бо Бёрнэм
Бо Бёрнэм
CJ
Эйди Брайант
Эйди Брайант
Mary
Курт Браунолер
Курт Браунолер
Chris
Режиссер Майкл Шоуолтер
Сценарист Эмили В. Гордон, Кумэйл Нанджиани
Композитор Майкл Эндрюс
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2017
Премьера онлайн 10 августа 2017
Премьера в мире 20 января 2017
Дата выхода
30 марта 2017 Австралия
19 октября 2017 Бразилия
28 июля 2017 Великобритания
16 ноября 2017 Германия
28 сентября 2017 Гонконг
27 июля 2017 Греция
17 августа 2017 Дания
27 июля 2017 Израиль
28 июля 2017 Ирландия 15A
5 декабря 2017 Испания
16 ноября 2017 Италия
3 августа 2017 Нидерланды
3 августа 2017 ОАЭ
5 января 2018 Польша
26 октября 2017 Португалия
27 июля 2017 Словакия
14 июля 2017 Чехия
6 октября 2017 ЮАР
18 июля 2018 Южная Корея 15
MPAA R
Бюджет $5 000 000
Сборы в мире $56 411 585
Производство Apatow Productions, FilmNation Entertainment, Story Ink
Другие названия
The Big Sick, Un amor inseparable, Amor de Improviso, Aşk Denen Hastalık, Bệnh Lạ, Didzioji liga, Doentes de Amor, I tak cię kocham, Kholai ahava, La gran enfermedad del amor, Ljubezen na prvo bolezen, Mal d'amour, Moja ljubavna prica, Pekne blbe, Por eso lo llaman amor, Rögtönzött szerelem, Srdcu nerozkážeš, The Big Sick - Il matrimonio si può evitare... l'amore no, The Big Sick - Sykt forelsket, Έρωτας μετ' εμποδίων, Болест от любов, Кохання - хвороба, Любовь - болезнь, ビッグ・シック　ぼくたちの大いなる目ざめ, 愛情昏迷中, Il matrimonio si può evitare... l'amore no, 빅 식

Рейтинг фильма

7.5
Оцените 12 голосов
7.5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
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саундтрек фильма Любовь – болезнь

Цитаты

Terry Ну, эээ, 11 сентября.
[все с ожиданием смотрят на Терри]
Terry Нет, я просто всегда хотел поговорить с
[жест в сторону Кумаила]
Terry об этом. С
[снова жест в сторону Кумаила]
Terry людьми.
Kumail Ты никогда не говорил с людьми про 11 сентября?
Terry Нет, а ты как считаешь?
Kumail Моё отношение к 11 сентября? О, ну, против. Это была трагедия, мы потеряли 19 наших лучших ребят.
Beth Что?
Kumail Это была шутка, понятно. 11 сентября — ужасная трагедия. И шутить об этом нельзя.

Наша рецензия

All you need is coma
All you need is coma Стендап-комик по имени Кумэйл родом из Пакистана, но вместе с семьёй живёт в Чикаго. По вечерам он выступает в клубе и параллельно подрабатывает водителем в Uber. Воспитанный по строгим правилам, он то и дело ездит на званые ужины к родителям, которые не упускают возможности, якобы случайно, пригласить очередную пакистанскую девушку, чтобы сосватать Кумэйлу. Вот только он влюбляется в американку Эмили, с которой у него в силу культурных различий и неготовности девушки к серьёзным отношениям всё…

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Новости о фильме

Гильдия сценаристов объявила номинантов на премию WGA Awards 2018 за лучший сценарий
8 января 2018 19:48 Гильдия сценаристов объявила номинантов на премию WGA Awards 2018 за лучший сценарий Церемония вручения наград «Золотой глобус» дала долгожданный старт наградному сезону: на протяжении следующих двух месяцев, вплоть до марта и «Оскара», о всевозможных премиях

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