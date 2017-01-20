Terry Ну, эээ, 11 сентября.

[все с ожиданием смотрят на Терри]

Terry Нет, я просто всегда хотел поговорить с

[жест в сторону Кумаила]

Terry об этом. С

[снова жест в сторону Кумаила]

Terry людьми.

Kumail Ты никогда не говорил с людьми про 11 сентября?

Terry Нет, а ты как считаешь?

Kumail Моё отношение к 11 сентября? О, ну, против. Это была трагедия, мы потеряли 19 наших лучших ребят.

Beth Что?