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Берт Ланкастер
Берт Ланкастер
Burt Lancaster
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Берт Ланкастер
Burt Lancaster
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Дата рождения
2 ноября 1913
Возраст
80 лет
Знак зодиака
Скорпион
Дата смерти
20 октября 1994
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Берт Ланкастер
Родился 2 ноября 1913 года. Нью-Йорк, США.
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Фильмография Берт Ланкастер
Поле чудес
драма, спорт, семейный, фантастика
1989, США
7.0
Ракета на Гибралтар
драма
1988, США
6.0
Крутые мужики
комедия
1986, США
6.0
Шкура
военный, драма
1981, Франция / Италия
6.0
Атлантик-сити
криминал, мелодрама, драма
1980, США / Канада / Франция
6.0
Расскажи спартанцам
драма, военный
1978, США
6.0
Двадцатый век
драма
1976, Италия / Франция / ФРГ
6.0
Перевал Кассандры
триллер
1976, ФРГ / Великобритания / Италия
6.0
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