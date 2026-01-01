Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крушение рейса» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Марк Райделл
Марк Райделл Mark Rydell
Киноафиша Персоны Марк Райделл

Марк Райделл

Mark Rydell

Дата рождения
23 марта 1929
Возраст
97 лет
Знак зодиака
Овен
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой, Комедийный актёр

Биография Марк Райделл

Актер, режиссер. Родился 23 марта 1929 года. Нью-Йорк, США.

Популярные фильмы

На Золотом пруду 7.6
На Золотом пруду (1981)
Долгое прощание 7.5
Долгое прощание (1973)
Ковбои 7.4
Ковбои (1972)

Фильмография Марк Райделл

Хроники будущего 7.1
Хроники будущего
драма, фантастика 2007, США
Крупная ставка 5.6
Крупная ставка Even Money
драма 2006, США / Германия
Голливудский финал 6.8
Голливудский финал Hollywood Ending
мелодрама, драма, комедия 2002, США
Перекресток 6.2
Перекресток Intersection
драма 1994, США
Для парней 6.1
Для парней For the Boys
мюзикл, драма, комедия 1991, США
Гавана 6.1
Гавана Havana
драма 1990, США
Изюминка 5.9
Изюминка Punchline
мелодрама 1988, США
Река 6.3
Река The River
драма 1984, США
Показать еще
5 продуктов из «Светофора», которые у меня не залеживаются: попробовала из-за цены, а повторно покупаю уже из-за вкуса
Перед отпуском накрываю слив бумагой и ставлю сверху стакан: повторите и по возвращению спасибо скажете
Стащил из косметички жены средство для волос и намазал на старые кроссовки: теперь они белее альпийских снегов
Дружелюбный сосед или пошляк с румяной коркой? Где звучали эти 6 цитат – в «Колобке» или «Человеке-пауке»? (тест сложный, но смешной)
«Я от бабушки ушел, но тест по сказкам не прошел» – теперь попробуйте вы: вспомните 5 старых фильмов по добрякам-героям
«Экранизация фанфика»: зрители назвали худшую серию «Дома Дракона» — её рейтинг упал до 6,3
«Смерть родителей и тяжелая психологическая травма»: новинка с Паламарчуком по уровню жести переплюнула «Невский»
Без 100 серий и ожидания финала годами: 3 коротких сериала, которые затягивают уже с первого эпизода
Никаких «продолжение следует»: 3 шикарных мини-сериала по Агате Кристи – завершились давно, так что смотрятся залпом
Лучшие российские сериалы Okkо 2026 года: 6 проектов с рейтингами от 7,8 до 8,6, которые 100% стоит включить
Этот российский фильм запоем смотрели в 80 странах, сравнивая с «Бойцовским клубом», — а на родине он не отбил и половины бюджета
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше