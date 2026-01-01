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Марк Райделл
Mark Rydell
Киноафиша
Персоны
Марк Райделл
Марк Райделл
Mark Rydell
Дата рождения
23 марта 1929
Возраст
97 лет
Знак зодиака
Овен
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтический герой
,
Комедийный актёр
Биография Марк Райделл
Актер, режиссер. Родился 23 марта 1929 года. Нью-Йорк, США.
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Популярные фильмы
7.6
На Золотом пруду
(1981)
7.5
Долгое прощание
(1973)
7.4
Ковбои
(1972)
Фильмография Марк Райделл
7.1
Хроники будущего
драма, фантастика
2007, США
5.6
Крупная ставка
Even Money
драма
2006, США / Германия
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6.8
Голливудский финал
Hollywood Ending
мелодрама, драма, комедия
2002, США
6.2
Перекресток
Intersection
драма
1994, США
6.1
Для парней
For the Boys
мюзикл, драма, комедия
1991, США
6.1
Гавана
Havana
драма
1990, США
5.9
Изюминка
Punchline
мелодрама
1988, США
6.3
Река
The River
драма
1984, США
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