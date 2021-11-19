Содержание:

Мэри Стинберген — Фильмы

- Мэри Стинберген — «Что гложет Гилберта Грэйпа?»

- Мэри Стинберген — «Оранжевый — хит сезона»

- Мэри Стинберген — «Книжный клуб»

Мэри Стинберген — Личная жизнь

Мэри Стинберген родилась 8 февраля 1953 года в Ньюпорте, Арканзас, в семье школьного секретаря Нелли Мэй и работника транспортной железной дороги Мориса Стинбергена. В школе будущая актриса любила литературу, танцы, занималась в театральной студии. Получив диплом о среднем образовании, Стинберген поступила в престижный Лайон Колледж штата Арканзас, где в1989 году получила степень доктора гуманитарных наук. По рекомендации своего преподавателя по актерскому мастерству Стринберген переехала на Манхэттен, поступив на актерский факультет одного из Нью-Йоркских университетов. В перерывах между занятиями она подрабатывала в ресторане и в издательстве.

Мэри Стинберген — Фильмы

Известно, что во время ее обучения в актерской школе, актрису заметил Джек Николсон. По его протекции она сыграла в картинах «Направляясь на юг» и «Путешествие в машине времени». Третий фильм в карьере Стринберген — «Мелвин и Говард» 1980 года — принес ей премию «Оскар» в категории «Лучшая женская роль». После этого триумфа, актриса сыграла множество разноплановых ролей в 1980-е годы. Среди них партии в фильмах «Рэгтайм», «Кросс-крик», «Одно волшебное Рождество», «Смерть зимой» и другие.

В 1990-ом году Стинбёрген сыграла Клару Клэйтон в популярной картине «Назад в будущее 3», и снова оказалась на пике успеха. Через три года актриса исполнила еще одну свою заметную роль в картине «Что гложет Гилберта Грэйпа?», где ее партнерами по площадке стали Джонни Депп и совсем еще юный Леонардо ди Каприо. Также актриса появлялась и в телевизионных проектах: «Кинотеатр Джо Боба под открытым небом», «Назад в будущее» (сериал), «Закон и порядок. Специальный корпус», «Умерь свой энтузиазм», «Новая Жанна Д’Арк», «Убить скуку», «Правосудие», «Уилфред».

В 2000-х актриса появилась в таких кинолентах, как «Жизнь как дом», «Лепестки надежды» и «Эльф». Она также сыграла эпизодическую роль у киноалхимика Дэвида Линча в его загадочном фильме «Внутренняя империя». Позже Стринберген сыграла в фильмах «Четыре рождества», «Предложение», «Супруги Морган в бегах», «Дрянная девчонка» и «Прислуга». В 2015 году актриса приступила к съемкам в сериале «Последний человек на земле» в роли Гейл Клостерман. В 2018 году она появилась в роли Кэрол в комедийной мелодраме «Книжный клуб».

Мэри Стинберген — «Что гложет Гилберта Грэйпа?»

Драма Дэвида Маталона 1993 года о нелегкой и скучной жизни в американском захолустье. Действие разворачивается вокруг семьи Грэйп, живущей на отшибе маленького городка. Бонни Грэйп, рано потерявшая мужа, аномально располнела и не может вставать с кровати, а ее дочь Эми мается от скуки и того, что ей не за кого выходить замуж. Младший сын Арни (Леонардо ди Каприо) — умственно неполноценный, и за ним приходится присматривать Гилберту (Джонни Депп) — старшему сыну Бонни. Он работает в маленьком продуктовом магазинчике и время от времени спит с замужней миссис Карвер (Мэри Стинберген).

Мэри Стинберген — «Оранжевый — хит сезона»

В 2014 году Стинбёрген присоединилась к сериалу «Оранжевый — хит сезона» и появилась в третьем сезоне в роли Дэлии Пауэлл. Шоу канала Netflix рассказывает о Пайпер Чепмен (Тейлор Шиллинг) — обычной девушке из Коннектикута, привыкшей к спокойной благоприятной жизни. Но она влипает в неприятности, когда увлекается крупным наркоторговцем, и суд приговаривает ее к 15-ти месяцам заключения в тюрьме.

Мэри Стинберген — «Книжный клуб»

В 2018 году Стринберген сыграла Кэрол в комедийной мелодраме Билла Холдермэна «Книжный клуб». Четыре пожилые интеллектуалки, жительницы Калифорнии, которые любят собираться вместе за утонченной беседой о книгах, натыкаются на эротический бестселлер «50 оттенков серого». С этого момента их предстваления о жизни и личратуре каринально меняются. Очень вовремя в их жизнях снова появляются давние ухажеры, которые еще не утратили интерес к давним подругам и, самое главное, помнят, что такое горячий секс.

Мэри Стинберген — Личная жизнь

Стинберген вышла замуж за актёра Малкольма Макдауэлла в 1980 году, и у них родилось двое детей — Лилли и Чарли, которые также выбрали карьеру в кинематографе. Супруги развелись в 1990 году, и пять лет спустя она вышла замуж за актёра Теда Дэнсона.