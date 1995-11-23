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Луи Маль
Louis Malle
Связи Луи Маля
Кэндис Берген
состояли в браке с 1980 по 1995 гг
Киноафиша
Персоны
Луи Маль
Луи Маль
Louis Malle
Дата рождения
30 октября 1932
Возраст
63 года
Знак зодиака
Скорпион
Дата смерти
23 ноября 1995
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
Биография Луи Маля
Родился 30 октября 1932 года. Тюмри, Франция.
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Связи Луи Маля
состояли в браке с 1980 по 1995 гг
Кэндис Берген
Популярные фильмы
7.9
Блуждающий огонек
(1963)
7.7
Мой ужин с Андре
(1981)
7.7
Лифт на эшафот
(1958)
Фильмография Луи Маля
7.4
Ваня с 42-й улицы
Vanya on 42nd Street
драма
1994, США
6.7
Жизнь богемы
Boheemielamaa
комедия, драма
1992, Франция / Италия / Швеция / Финляндия
6.6
Ущерб
Damage
мелодрама, драма
1992, Франция / Великобритания
7.3
Милу в мае
Milou en mai
комедия
1990, Франция / Италия
7.7
До свидания, дети
Au revoir, les enfants / Goodbye, Children / Auf Wiedersehen, Kinder
драма
1987, Франция / ФРГ
7.2
В погоне за счастьем
...And the Pursuit of Happiness
документальный
1986, США
6.1
Залив Аламо
Alamo Bay
боевик, драма, мелодрама
1985, США
5.2
Взломщики
Crackers
комедия, криминал
1984, США
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