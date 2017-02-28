Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Луи Маль
Луи Маль
Louis Malle
О персоне
Фильмография
Новости
Связи
Луи Маль
Louis Malle
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
30 октября 1932
Возраст
63 года
Знак зодиака
Скорпион
Дата смерти
23 ноября 1995
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Личные связи
Кэндис Берген
Состояли в браке с 1980 по 1995 гг
Биография Луи Маля
Родился 30 октября 1932 года. Тюмри, Франция.
Развернуть
Фильмография Луи Маля
Ваня с 42-й улицы
драма
1994, США
7.0
Жизнь богемы
комедия, драма
1992, Франция / Италия / Швеция / Финляндия
5.0
Ущерб
мелодрама, драма
1992, Франция / Великобритания
6.0
Милу в мае
комедия
1990, Франция / Италия
7.0
До свидания, дети
драма
1987, Франция / ФРГ
7.0
В погоне за счастьем
документальный
1986, США
7.0
Залив Аламо
боевик, драма, мелодрама
1985, США
6.0
Взломщики
комедия, криминал
1984, США
5.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
В Москве пройдет эхо фестиваля архивного кино «Белые столбы-2017»
С 6 по 12 марта в Москве пройдет эхо единственного в России фестиваля архивного кино «Белые столбы-2017». Площадкой станет кинотеатр «Иллюзион». В этом году будут
Написать
28 февраля 2017 14:33
Все новости
Связи
Кэндис Берген
Candice Bergen
Состояли в браке с 1980 по 1995 гг
Все связи
Related video
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России