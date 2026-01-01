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Лайза Миннелли
Лайза Миннелли Liza Minnelli
Связи Лайза Миннелли
Джуди Гарленд
Джуди Гарленд мать и дочь
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Лайза Миннелли

Liza Minnelli

Дата рождения
12 марта 1946
Возраст
80 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Лос-Анджелес, США
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр, Романтическая актриса

Биография Лайза Миннелли

Родилась 12 марта 1946 года. Лос-Анджелес, Калифорния, США.

Связи Лайза Миннелли
Джуди Гарленд
мать и дочь Джуди Гарленд

Популярные фильмы

Задержка в развитии 8.3
Задержка в развитии (2003)
Фредди Меркьюри: Последний Акт 7.9
Фредди Меркьюри: Последний Акт (2021)
Целлулоидный шкаф 7.8
Целлулоидный шкаф (1995)

Фильмография Лайза Миннелли

Лайза Миннелли: Невероятная, но правдивая история 7.4
Лайза Миннелли: Невероятная, но правдивая история Liza: A Truly Terrific Absolutely True Story
биография, документальный, исторический 2024, США
Смотреть трейлер
Дивы: Барбра Стрейзанд 5
Дивы: Барбра Стрейзанд Divas: Barbra Streisand
документальный 2023, Великобритания
Дивы: Лайза Миннелли 6.3
Дивы: Лайза Миннелли Divas: Liza Minnelli
документальный 2023, Великобритания
Фредди Меркьюри: Последний Акт 7.9
Фредди Меркьюри: Последний Акт Freddie Mercury - The Final Act
биография, документальный, исторический 2021, Великобритания
Холстон 6.9
Холстон Halston
документальный 2019, США
Секс в большом городе 2 5.8
Секс в большом городе 2 Sex and the City 2
комедия 2010, США
Смотреть трейлер Рецензия
До смерти красива 7.3
До смерти красива
драма, комедия 2009, США
Задержка в развитии 8.3
Задержка в развитии
комедия, драма 2003, США
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