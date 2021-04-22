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Лайза Миннелли
Лайза Миннелли
Liza Minnelli
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Лайза Миннелли
Liza Minnelli
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Дата рождения
12 марта 1946
Возраст
76 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса, Продюсер
Личные связи
Джуди Гарленд
Мать и дочь
Биография Лайза Миннелли
Родилась 12 марта 1946 года. Лос-Анджелес, Калифорния, США.
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Фильмография Лайза Миннелли
Холстон
документальный
2019, США
6.0
Секс в большом городе 2
комедия
2010, США
7.0
Нараспашку
документальный
1995, США
7.0
Артур
комедия, мелодрама
1981, США
6.0
Нью-Йорк, Нью-Йорк
мюзикл, мелодрама, драма
1977, США
8.0
Дело времени
драма, мелодрама, фэнтези
1976, США / Италия
5.0
Кабаре
драма, мюзикл
1972, США
7.0
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22 апреля 2021 14:35
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