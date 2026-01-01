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Лайза Миннелли
Liza Minnelli
Связи Лайза Миннелли
Джуди Гарленд
мать и дочь
Киноафиша
Персоны
Лайза Миннелли
Лайза Миннелли
Liza Minnelli
Дата рождения
12 марта 1946
Возраст
80 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Лос-Анджелес, США
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
Биография Лайза Миннелли
Родилась 12 марта 1946 года. Лос-Анджелес, Калифорния, США.
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Связи Лайза Миннелли
мать и дочь
Джуди Гарленд
Популярные фильмы
8.3
Задержка в развитии
(2003)
7.9
Фредди Меркьюри: Последний Акт
(2021)
7.8
Целлулоидный шкаф
(1995)
Фильмография Лайза Миннелли
7.4
Лайза Миннелли: Невероятная, но правдивая история
Liza: A Truly Terrific Absolutely True Story
биография, документальный, исторический
2024, США
Смотреть трейлер
5
Дивы: Барбра Стрейзанд
Divas: Barbra Streisand
документальный
2023, Великобритания
6.3
Дивы: Лайза Миннелли
Divas: Liza Minnelli
документальный
2023, Великобритания
7.9
Фредди Меркьюри: Последний Акт
Freddie Mercury - The Final Act
биография, документальный, исторический
2021, Великобритания
6.9
Холстон
Halston
документальный
2019, США
5.8
Секс в большом городе 2
Sex and the City 2
комедия
2010, США
Смотреть трейлер
Рецензия
7.3
До смерти красива
драма, комедия
2009, США
8.3
Задержка в развитии
комедия, драма
2003, США
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Новости о Лайза Миннелли
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