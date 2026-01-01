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Постер фильма Красные
7.3
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7.3

Красные

, 1981
Reds
США / исторический, биография, драма / 18+
Постер фильма Красные
7.3

О фильме

Фильм рассказывает правдивую историю Джона Рида, радикального американского журналиста во время Первой Мировой Войны. Он встречается с замужней женщиной Луизой Бриант, которая бросает своего мужа ради него. После политических разногласий в США, они уезжают в Россию, в то время когда там идет октябрьская революция 1917 года. Они вдохновляются решимостью коммунистов и возвращаются в штаты, надеясь устроить такую же революцию.

В ролях

Уоррен Битти
Уоррен Битти
Джон Рид
Дайан Китон
Дайан Китон
Луиза Брайант
Эдвард Херрманн
Max Eastman
Ежи Косински
Григорий Зиновьев
Джек Николсон
Джек Николсон
Юджин О’Нил
Пол Сорвино
Пол Сорвино
Louis Fraina
Морин Стейплтон
Морин Стейплтон
Эмма Голдман
Николас Костер
Paul Trullinger
М. Эммет Уолш
М. Эммет Уолш
Speaker - Liberal Club
Йен Вульф
Mr. Partlow
Режиссер Уоррен Битти
Сценарист Уоррен Битти, Тревор Гриффитс
Композитор Стивен Сондхайм
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 3 часа 14 минут
Год выпуска 1981
Премьера в мире 3 декабря 1981
Дата выхода
3 декабря 1981 Россия 12+
1 января 1982 Австралия
25 марта 1982 Аргентина ATP
22 февраля 1982 Бразилия
25 февраля 1982 Великобритания
23 апреля 1982 Германия
13 мая 1982 Гонконг
29 марта 1982 Дания
14 мая 1982 Ирландия
28 марта 1982 Испания
16 апреля 1982 Италия
3 декабря 1981 Казахстан
1 апреля 1982 Колумбия
24 июня 1982 Мексика
8 апреля 1982 Нидерланды
1 апреля 1982 Португалия
25 декабря 1981 США
3 декабря 1981 Украина
9 апреля 1982 Финляндия K-16
7 апреля 1982 Франция
7 апреля 1982 Швеция
10 апреля 1982 Япония
MPAA PG
Бюджет $32 000 000
Сборы в мире $40 383 348
Производство Barclays Mercantile Industrial Finance, JRS Productions
Другие названия
Reds, Crveni, Ein Mann kämpft für Gerechtigkeit, Rojos, Adoomim, Červení, Comrades, Czerwoni, John Reed: The Ten Days That Shook the World, Krasnye, Les rouges, Oi kokkinoi, Phóng Viên Reed, Punaiset, Raudonieji, Reds - Ein Mann kämpft für Gerechtigkeit, Reds: The John Reed Story, Rezzu, Roşii, Rudí, Vörösök, Οι κόκκινοι, Красные, Червените, Червоні, レッズ, 烽火赤焰万里情, 烽火赤焰萬里情, 赤色分子, The John Reed and Louise Bryant Story

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 12 голосов
7.3 IMDb

Цитаты

Emma Goldman Я считаю, что голосование — это опиум для народа в этой стране. Каждые четыре года вы притупляете боль.

Отзывы о фильме

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