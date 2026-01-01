Фильм рассказывает правдивую историю Джона Рида, радикального американского журналиста во время Первой Мировой Войны. Он встречается с замужней женщиной Луизой Бриант, которая бросает своего мужа ради него. После политических разногласий в США, они уезжают в Россию, в то время когда там идет октябрьская революция 1917 года. Они вдохновляются решимостью коммунистов и возвращаются в штаты, надеясь устроить такую же революцию.
|3 декабря 1981
|Россия
|12+
|1 января 1982
|Австралия
|25 марта 1982
|Аргентина
|ATP
|22 февраля 1982
|Бразилия
|25 февраля 1982
|Великобритания
|23 апреля 1982
|Германия
|13 мая 1982
|Гонконг
|29 марта 1982
|Дания
|14 мая 1982
|Ирландия
|28 марта 1982
|Испания
|16 апреля 1982
|Италия
|3 декабря 1981
|Казахстан
|1 апреля 1982
|Колумбия
|24 июня 1982
|Мексика
|8 апреля 1982
|Нидерланды
|1 апреля 1982
|Португалия
|25 декабря 1981
|США
|3 декабря 1981
|Украина
|9 апреля 1982
|Финляндия
|K-16
|7 апреля 1982
|Франция
|7 апреля 1982
|Швеция
|10 апреля 1982
|Япония