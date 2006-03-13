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Морин Стейплтон
Морин Стейплтон Maureen Stapleton
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Морин Стейплтон

Maureen Stapleton

Дата рождения
21 июня 1925
Возраст
80 лет
Знак зодиака
Близнецы
Дата смерти
13 марта 2006
Карьера
Актриса
Место рождения
Трой, США
Место смерти
Ленокс, США
Место захоронения
Saint Mary's Cemetery, США
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Романтическая актриса

Биография Морин Стейплтон

Родилась 21 июня, 1925 года. Трой, Нью-Йорк, США

Популярные фильмы

Красные 7.3
Красные (1981)
Интерьеры 7.3
Интерьеры (1978)
Из породы беглецов 7.1
Из породы беглецов (1959)

Фильмография Морин Стейплтон

Дурман любви 6.1
Дурман любви Addicted to Love
комедия, мелодрама 1997, США
Чокнутая 6.7
Чокнутая Nuts
триллер, драма 1987, США
Прорва 6.9
Прорва The Money Pit
комедия 1986, США
Ревность 6.1
Ревность Heartburn
комедия, драма 1986, США
Кокон 6.7
Кокон Cocoon
фантастика, драма 1985, США
Опасный Джонни 6.6
Опасный Джонни Johnny Dangerously
криминал, комедия 1984, США
Красные 7.3
Красные Reds
исторический, биография, драма 1981, США
Интерьеры 7.3
Интерьеры Interiors
драма 1978, США
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