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Морин Стейплтон
Maureen Stapleton
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Персоны
Морин Стейплтон
Морин Стейплтон
Maureen Stapleton
Дата рождения
21 июня 1925
Возраст
80 лет
Знак зодиака
Близнецы
Дата смерти
13 марта 2006
Карьера
Актриса
Место рождения
Трой, США
Место смерти
Ленокс, США
Место захоронения
Saint Mary's Cemetery, США
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Романтическая актриса
Биография Морин Стейплтон
Родилась 21 июня, 1925 года. Трой, Нью-Йорк, США
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Популярные фильмы
7.3
Красные
(1981)
7.3
Интерьеры
(1978)
7.1
Из породы беглецов
(1959)
Фильмография Морин Стейплтон
6.1
Дурман любви
Addicted to Love
комедия, мелодрама
1997, США
6.7
Чокнутая
Nuts
триллер, драма
1987, США
6.9
Прорва
The Money Pit
комедия
1986, США
6.1
Ревность
Heartburn
комедия, драма
1986, США
6.7
Кокон
Cocoon
фантастика, драма
1985, США
6.6
Опасный Джонни
Johnny Dangerously
криминал, комедия
1984, США
7.3
Красные
Reds
исторический, биография, драма
1981, США
7.3
Интерьеры
Interiors
драма
1978, США
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