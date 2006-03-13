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Морин Стейплтон
Морин Стейплтон
Maureen Stapleton
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Морин Стейплтон
Maureen Stapleton
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Дата рождения
21 июня 1925
Возраст
80 лет
Знак зодиака
Близнецы
Дата смерти
13 марта 2006
Карьера
Актриса
Биография Морин Стейплтон
Родилась 21 июня, 1925 года. Трой, Нью-Йорк, США
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Фильмография Морин Стейплтон
Чокнутая
триллер, драма
1987, США
6.0
Ревность
комедия, драма
1986, США
6.0
Прорва
комедия
1986, США
7.0
Кокон
фантастика, драма
1985, США
6.0
Опасный Джонни
криминал, комедия
1984, США
6.0
Интерьеры
драма
1978, США
7.0
Вид с моста
драма
1962, Франция / Италия
6.0
Из породы беглецов
мелодрама, драма
1959, США
7.0
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