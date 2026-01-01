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Постер фильма На Золотом пруду
7.6
Киноафиша Фильмы На Золотом пруду
7.6

На Золотом пруду

, 1981
On Golden Pond
США, Великобритания / драма / 18+
Постер фильма На Золотом пруду
7.6

О фильме

80-летний профессор Норман Тэйер давно уже на пенсии. Он понимает, что жить осталось недолго, но больше смерти его волнует то, что он не может исполнять свои мужские обязанности. Еще больше он переживает разлад с дочерью. События фильма разворачиваются на берегу Золотого озера, куда приезжают профессор с женой (они считают это 48-е лето будет последним в их супружеской жизни,) и их дочь со своим приятелем и его сыном-подростком.

В ролях

Кэтрин Хепберн
Кэтрин Хепберн
Ethel Thayer
Генри Фонда
Генри Фонда
Norman Thayer Jr.
Джейн Фонда
Джейн Фонда
Chelsea Thayer Wayne
Даг МакКуин
Billy Ray
Уильям Ланто
Charlie Martin
Кристофер Райделл
Sumner Todd
Дэбни Коулмен
Билл Рэй
Трой Гэрити
Трой Гэрити
Young Boy on Jetty
Режиссер Марк Райделл
Сценарист Эрнест Томпсон
Композитор Дейв Груcин
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США / Великобритания
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 1981
Премьера в мире 1 декабря 1981
Дата выхода
4 декабря 1981 Россия 16+
1 декабря 1981 Австралия
22 апреля 1982 Аргентина
1 января 1982 Бразилия
12 марта 1982 Великобритания PG
15 апреля 1982 Германия
13 мая 1982 Гонконг
16 апреля 1982 Дания
10 октября 1983 Индия
10 апреля 1982 Ирландия PG
17 марта 1982 Испания
31 марта 1982 Италия
4 декабря 1981 Казахстан
27 апреля 1982 Колумбия
18 марта 1982 Нидерланды
12 апреля 1982 Норвегия
24 июня 1982 Португалия
4 декабря 1981 США
4 декабря 1981 Украина
23 апреля 1982 Финляндия
14 апреля 1982 Франция
19 марта 1982 Швеция
10 апреля 1982 Япония
MPAA PG
Бюджет $7 500 000
Сборы в мире $119 285 810
Производство Incorporated Television Company (ITC), IPC Films
Другие названия
On Golden Pond, Am goldenen See, La maison du lac, Los años dorados, Sista sommaren, A Casa do Lago, Altın Göl, Az aranytó, Den sista sommaren, Deres sensommer, En el estanque dorado, En la laguna dorada, Kultalampi, Ljetnikovac na Zlatnom jezeru, Na Zlatém jezeře, Na zlatem ribniku, Na Zlatnom jezeru, Na Zlatom jazere, Nad złotym jeziorem, Nad Złotym Stawem, Num Lago Dourado, Pe lacul auriu, Sensommer, Sul lago dorato, Στη χρυσή λίμνη, Край Златното езеро, На Золотом пруду, На золотому ставку, 金池塘, 黄昏, 황금 연못

Рейтинг фильма

7.6
Оцените 15 голосов
7.6 IMDb
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саундтрек фильма На Золотом пруду

Цитаты

Billy Ray Так я слышал, тебе сегодня исполнилось 80.
Norman Вот что ты слышал?
Billy Ray Да. Чёрт, это уже старость.
Norman Тебе стоит встретиться с моим отцом.
Billy Ray Твой отец ещё жив?
Norman Нет, но тебе стоит с ним познакомиться.

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