80-летний профессор Норман Тэйер давно уже на пенсии. Он понимает, что жить осталось недолго, но больше смерти его волнует то, что он не может исполнять свои мужские обязанности. Еще больше он переживает разлад с дочерью. События фильма разворачиваются на берегу Золотого озера, куда приезжают профессор с женой (они считают это 48-е лето будет последним в их супружеской жизни,) и их дочь со своим приятелем и его сыном-подростком.