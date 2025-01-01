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Киноафиша Сериалы Масада

Масада (1981 - 1981)

Masada 18+
Год выпуска 1981
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 35 минут
Телеканал ABC
Продолжительность сериала 6 часов 20 минут

О чем сериал

Обстоятельное повествование об одном из самых героических и трагических эпизодов древней еврейской истории. В прологе показано падение Иерусалима в 70 г н э, во время которого спасся один из будущих предводителей сопротивления евреев Элеазар бен-Яир. Основное действие начинается двумя годами позднее, когда римляне не только покорили Иудею, но и устали от военной службы. Наместник Иудеи Флавиус Сильва, полководец римской армии в Палестине, стремится к разумному компромиссу с радикальным движением евреев-зелотов и выводу своего легиона из Иудеи. Но политические деятели Рима принуждают его начать осаду крепости Масада. Римлянам предстоит противостоять суровым климатическим и природным условиям, а также энергии и изобретательности Элеазара бен-Яира и его сторонников.

В ролях
В ролях
Барбара Каррера
Барбара Каррера
Дэвид Уорнер
Дэвид Уорнер
Энтони Куэйл
Дэвид Опатошу
Питер Штраусс
Питер О’Тул
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.8 IMDb
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Сезоны
Масада - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
1981, 4 эпизода
 
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