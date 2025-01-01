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Блэр Браун
Blair Brown
Киноафиша
Персоны
Блэр Браун
Блэр Браун
Blair Brown
Дата рождения
23 апреля 1946
Возраст
79 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса, Режиссер
Место рождения
Вашингтон, Колумбия, США
Популярные фильмы
8.3
Грань
(2008)
7.6
Догвилль
(2003)
Билеты
7.3
Области тьмы
(2015)
Фильмография Блэр Браун
Жанр
Все
Боевик
Драма
Комедия
Криминал
Мелодрама
Приключения
Триллер
Ужасы
Фантастика
Год
Все
2015
2008
2007
2006
2003
2000
1989
1980
1973
Все
9
Фильмы
7
Сериалы
2
Актриса
9
7.3
Области тьмы
драма, криминал, фантастика
2015, США
8.3
Грань
драма, боевик, фантастика
2008, США
5.1
Младенец
First Born
ужасы, драма, триллер
2007, США
7.2
На краю счастья
Griffin and Phoenix
мелодрама, драма, комедия
2006, США
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7.6
Догвилль
Dogville
триллер, драма
2003, Дания / Швеция / Норвегия / Финляндия / Великобритания / Франция / Германия / Нидерланды
Смотреть трейлер
Билеты
6.8
Космические ковбои
Space Cowboys
приключения, триллер, комедия, фантастика
2000, США / Австралия
5.6
Без бретелек
Strapless
драма, мелодрама
1989, Великобритания
6.7
Другие ипостаси
Altered States
фантастика, ужасы, драма
1980, США
7.2
Бумажная погоня
The Paper Chase
комедия, драма
1973, США
Слишком много смертей, что уже даже не смешно: неужели над «Бандитским Петербургом» и правда висит проклятие?
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