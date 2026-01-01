Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Атлантик-сити
Рейтинги
6.8 Рейтинг IMDb: 7.3
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Атлантик-сити

Атлантик-сити

Atlantic City 18+
Напомним о выходе в прокат
Страна США / Канада / Франция
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 1980
Премьера в мире 2 сентября 1980
Дата выхода
2 сентября 1980 Россия 0+
21 ноября 1980 Германия
4 августа 2022 Греция
2 сентября 1980 Казахстан
19 декабря 1980 Канада
29 января 1981 Нидерланды
3 апреля 1981 США
2 сентября 1980 Украина
3 сентября 1980 Франция
MPAA R
Бюджет $7 200 000
Сборы в мире $12 729 675
Производство International Cinema Corporation (ICC), Selta Films, Canadian Film Development Corporation (CFDC)
Другие названия
Atlantic City, Atlantic City, USA, Atlantic City, U.S.A., 大西洋城, Atlantic City, N.J., Bamboozle, The Neighbor, Ατλάντικ Σίτι, Ατλάντικ Σίτυ, Атлантик Сити, Атлантик-Сити, Атлантик-Сіті, アトランティック・シティ
Режиссер
Луи Маль
Луи Маль
В ролях
Берт Ланкастер
Берт Ланкастер
Сьюзен Сарандон
Сьюзен Сарандон
Кейт Рид
Мишель Пикколи
Мишель Пикколи
Холлис МакЛарен
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.8
Оцените 14 голосов
7.3 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
