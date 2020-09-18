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Милош Форман

Milos Forman
Милош Форман
Милош Форман Milos Forman
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Дата рождения
18 февраля 1932
Возраст
86 лет
Знак зодиака
Водолей
Дата смерти
13 апреля 2018
Карьера
Режиссер, Сценарист, Актер
Биография Милоша Формана

Содержание: 
Милош Форман – Фильмы
  - Милош Форман – «Отрыв»
  - Милош Форман – «Пролетая над гнездом кукушки»
  - Милош Форман – «Амадей»
  - Милош Форман – «Народ против Ларри Флинта»
Милош Форман – Личная жизнь

Милош Форман родился 18 февраля 1932 года в городе Часлав в Чехословакии, его отец погиб в в Бухенвальде, а мать в Освенциме. Сам он попал в интернат в Подебрадском замке, где учился вместе с будущим президентом Чехии Вацлавом Гавелом. После школы учился на кинофакультете Пражской ФАМУ, а также во Всесоюзном институте кинематографии в Москве. Начал свою кинокарьеру на родине, с середины 50-х также участвовал в создании первых программ театра «Латерна Магика».


Милош Форман – Фильмы

Дебютным фильмом Формана стала документальная картина «Конкурс» о джазовой музыке, за ним последовал первый художественный фильм «Черный Петр» о подростке, который ищет свое место в социуме. За ним последовали «Любовь блондинки» и «Горит, моя барышня…», которые сделали Формана главным режиссером «чешской волны». В 1968 году, когда СССР ввел войска в Чехословакию, Форман находился во Франции, и принял решение не возвращаться, а вместо этого эмиграровать в США. Первым американским фильмом режиссера стал «Отрыв», который хоть и получил признание в критическом сообществе, не произвел большого впечатления на публику. В 1975 году на экраны вышла экранизация романа Кена Кизи «Пролетая над гнездом кукушки», которая сделала режиссера всемирно известным. Следующим успехом стал «Амадей» в 1984 году, получивший еще больше наград и утвердивший Формана в звании мэтра. В 1989 году вышел фильм «Вальмон» по мотивам романа Шодерло де Лакло «Опасные связи», после которого сделал перерыв в творческой деятельности. В 1996 годы Форман выпустил картину «Народ против Ларри Флинта» об издателе порножурнала «Хастлер». Спустя еще три года режиссер закончил работу над картиной «Человек на Луне» о необычной судьбе знаменитого комика Энди Кауфмана, в роли которого снялся Джим Керри. Фильм получил «Серебряного медведя» на Берлинском кинофестивале.


Милош Форман – «Отрыв»

Первый американский фильм Милоша Формана. Несмотря на провал в прокате, он получил Гран-при Каннского кинофестиваля и был очень высоко оценен критиками. Действие разворачивается в 1960-е, когда девочка-подросток по имени Джинни (Линнеа Хикок) теряется в Нью-Йорке, и родители, не находя себе места, отправляются на ее поиски. В своем путешествии родители уходят в отрыв и пробуют молодежные развлечения, чтобы лучше понять своего ребенка, в том числе впервые курят марихуану.


Милош Форман – «Пролетая над гнездом кукушки»

Экранизация романа Кена Кизи 1975 года, которая взяла «Оскар» и «Золотой глобус» в пяти самых престижных номинациях, кроме того, собрал в прокате больше 100 миллионов долларов. Действие происходит в психиатрической клинике, куда привозят преступника Рэндла Макмерфи (Джек Николсон) для экспертизы. Он пытается восставать против местных порядков и власти медсестры Милдред (Луиза Флетчер) над пациентами, но терпит неудачу. С ним сближается один из больных – крупный индеец по кличке Вождь (Уилл Сэмпсон), которого все считают глухонемым, и в один прекрасный день решает бежать.


Милош Форман – «Амадей»

Кинофильм-биография, завоевавший 8 премий «Оскар» и еще 32 награды. Сценарий создал Питер Шеффер под впечатлением от «Маленьких трагедий» Пушкина и оперы «Моцарт и Сальери» Римского-Корсакова. Сюжет строится вокруг противопоставления двух композиторов, начиная с самых юных лет, когда маленький Амадей (Том Халс) уже гастролировал со своей музыкой, а Сальери (Ф. Мюррей Абрахам) был вынужден упорно заниматься, моля бога о таланте и славе. Став придворным композитором Иосифа II, Сальери, заинтригованный музыкой и личностью Моцарта, встречает его на одном из приемов и оказывается пораженным в самое сердце: автор гениальной музыки ползает на корточках, гримасничает и грязно флиртует с дамами. Сальери ропщет на бога, за то, что тот одарил неземным талантом юного развратника и кощунника, а не его, ревностного католика.


Милош Форман – «Народ против Ларри Флинта»

Биографическая картина, получившая «Золотого медведя» на Берлинском кинофестивале и две премии «Золотой глобус». Фильм рассказывает о владельце стриптиз-клуба «Хастлер» Ларри Флинте, который в качестве рекламы начинает выпускать листовки эротического соержания. Со временем листовки вырастают в полноформатный порнографический журнал, который делает его миллионером и в то же время объектом жесткого общественного порицания и открытых нападений.


Милош Форман – Личная жизнь

С 1958 по 1962 годы Форман был женат на чешской актрисе Яне Брейховой. В 1964 году женился на художнице и певице Вере Кржесадловой, которая родила ему близнецов Петра и Матея, впоследствии посвятивших себя театру. Супруги развелись в 1999 году, и Форман женился в третий раз на писательнице Мартине Зборжиловой. В этом браке также родились близнецы Андрей и Джеймс.

Интересные факты о Милоше Формане

Из-за фильма «Отрыв» Формана обвинили в неуважении к американскому флагу и даже грозились отправить обратно в Чехословакию.

История, рассказанная в фильме «Амадей» не имеет ничего общего с реальностью: на самом деле Сальери был при жизни гораздо известнее, чем Моцарт, и повода для зависти у него не было. Сплетня о том, что он убил Моцарта, пущенная недоброжелателями, оказалась очень живучей и легла в основу произведения Пушкина.

Фильм «Пролетая над гнездом кукушки» почти полностью был снят в отделении для психически больных больницы штата Орегон.

Фильмография Милоша Формана
Форман против Формана
Форман против Формана
документальный 2019, Чехия
7.0
Почему мы креативны?
Почему мы креативны?
документальный 2018, Германия
6.0
Возлюбленные
Возлюбленные
драма 2011, Франция / Великобритания / Чехия
6.0
Челси со льдом
Челси со льдом
документальный 2008, США
7.0
Призраки Гойи
Призраки Гойи
драма 2006, Испания
7.0
Сохраняя веру
Сохраняя веру
комедия, мелодрама 2000, США
8.0
Человек на луне
Человек на луне
биография, комедия, драма 1999, Великобритания / Германия / Япония / США
7.0
Народ против Ларри Флинта
Народ против Ларри Флинта
биография, драма 1996, США
6.0
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