Содержание:

Милош Форман – Фильмы

- Милош Форман – «Отрыв»

- Милош Форман – «Пролетая над гнездом кукушки»

- Милош Форман – «Амадей»

- Милош Форман – «Народ против Ларри Флинта»

Милош Форман – Личная жизнь

Милош Форман родился 18 февраля 1932 года в городе Часлав в Чехословакии, его отец погиб в в Бухенвальде, а мать в Освенциме. Сам он попал в интернат в Подебрадском замке, где учился вместе с будущим президентом Чехии Вацлавом Гавелом. После школы учился на кинофакультете Пражской ФАМУ, а также во Всесоюзном институте кинематографии в Москве. Начал свою кинокарьеру на родине, с середины 50-х также участвовал в создании первых программ театра «Латерна Магика».



Милош Форман – Фильмы

Дебютным фильмом Формана стала документальная картина «Конкурс» о джазовой музыке, за ним последовал первый художественный фильм «Черный Петр» о подростке, который ищет свое место в социуме. За ним последовали «Любовь блондинки» и «Горит, моя барышня…», которые сделали Формана главным режиссером «чешской волны». В 1968 году, когда СССР ввел войска в Чехословакию, Форман находился во Франции, и принял решение не возвращаться, а вместо этого эмиграровать в США. Первым американским фильмом режиссера стал «Отрыв», который хоть и получил признание в критическом сообществе, не произвел большого впечатления на публику. В 1975 году на экраны вышла экранизация романа Кена Кизи «Пролетая над гнездом кукушки», которая сделала режиссера всемирно известным. Следующим успехом стал «Амадей» в 1984 году, получивший еще больше наград и утвердивший Формана в звании мэтра. В 1989 году вышел фильм «Вальмон» по мотивам романа Шодерло де Лакло «Опасные связи», после которого сделал перерыв в творческой деятельности. В 1996 годы Форман выпустил картину «Народ против Ларри Флинта» об издателе порножурнала «Хастлер». Спустя еще три года режиссер закончил работу над картиной «Человек на Луне» о необычной судьбе знаменитого комика Энди Кауфмана, в роли которого снялся Джим Керри. Фильм получил «Серебряного медведя» на Берлинском кинофестивале.



Милош Форман – «Отрыв»

Первый американский фильм Милоша Формана. Несмотря на провал в прокате, он получил Гран-при Каннского кинофестиваля и был очень высоко оценен критиками. Действие разворачивается в 1960-е, когда девочка-подросток по имени Джинни (Линнеа Хикок) теряется в Нью-Йорке, и родители, не находя себе места, отправляются на ее поиски. В своем путешествии родители уходят в отрыв и пробуют молодежные развлечения, чтобы лучше понять своего ребенка, в том числе впервые курят марихуану.



Милош Форман – «Пролетая над гнездом кукушки»

Экранизация романа Кена Кизи 1975 года, которая взяла «Оскар» и «Золотой глобус» в пяти самых престижных номинациях, кроме того, собрал в прокате больше 100 миллионов долларов. Действие происходит в психиатрической клинике, куда привозят преступника Рэндла Макмерфи (Джек Николсон) для экспертизы. Он пытается восставать против местных порядков и власти медсестры Милдред (Луиза Флетчер) над пациентами, но терпит неудачу. С ним сближается один из больных – крупный индеец по кличке Вождь (Уилл Сэмпсон), которого все считают глухонемым, и в один прекрасный день решает бежать.



Милош Форман – «Амадей»

Кинофильм-биография, завоевавший 8 премий «Оскар» и еще 32 награды. Сценарий создал Питер Шеффер под впечатлением от «Маленьких трагедий» Пушкина и оперы «Моцарт и Сальери» Римского-Корсакова. Сюжет строится вокруг противопоставления двух композиторов, начиная с самых юных лет, когда маленький Амадей (Том Халс) уже гастролировал со своей музыкой, а Сальери (Ф. Мюррей Абрахам) был вынужден упорно заниматься, моля бога о таланте и славе. Став придворным композитором Иосифа II, Сальери, заинтригованный музыкой и личностью Моцарта, встречает его на одном из приемов и оказывается пораженным в самое сердце: автор гениальной музыки ползает на корточках, гримасничает и грязно флиртует с дамами. Сальери ропщет на бога, за то, что тот одарил неземным талантом юного развратника и кощунника, а не его, ревностного католика.



Милош Форман – «Народ против Ларри Флинта»

Биографическая картина, получившая «Золотого медведя» на Берлинском кинофестивале и две премии «Золотой глобус». Фильм рассказывает о владельце стриптиз-клуба «Хастлер» Ларри Флинте, который в качестве рекламы начинает выпускать листовки эротического соержания. Со временем листовки вырастают в полноформатный порнографический журнал, который делает его миллионером и в то же время объектом жесткого общественного порицания и открытых нападений.



Милош Форман – Личная жизнь

С 1958 по 1962 годы Форман был женат на чешской актрисе Яне Брейховой. В 1964 году женился на художнице и певице Вере Кржесадловой, которая родила ему близнецов Петра и Матея, впоследствии посвятивших себя театру. Супруги развелись в 1999 году, и Форман женился в третий раз на писательнице Мартине Зборжиловой. В этом браке также родились близнецы Андрей и Джеймс.