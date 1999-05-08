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Дирк Богард

Dirk Bogarde
Дирк Богард
Дирк Богард Dirk Bogarde
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Дата рождения
28 марта 1921
Возраст
78 лет
Знак зодиака
Овен
Дата смерти
8 мая 1999
Карьера
Актер, Сценарист
Биография Дирк Богард

Родился 28 марта 1921 года. Хэмпстед, Лондон, Англия, Великобритания.

Фильмография Дирк Богард
Отчаяние
Отчаяние
драма 1978, ФРГ / Франция
7.0
Мост слишком далеко
Мост слишком далеко
военный, боевик, исторический 1977, США / Великобритания
7.0
Провидение
Провидение
драма 1977, Франция / Швейцария / Великобритания
7.0
Ночной Портье
Ночной Портье
мелодрама, драма, криминал 1974, Италия / США
6.0
Смерть в Венеции
Смерть в Венеции
1971,
6.0
Дорогая
Дорогая
мелодрама, драма 1965, Великобритания
6.0
Жертва
Жертва
нуар, драма 1961, Великобритания
8.0
Неоконченная песня
Неоконченная песня
мюзикл, драма 1960, США
6.0
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