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Дирк Богард
Дирк Богард
Dirk Bogarde
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Дирк Богард
Dirk Bogarde
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Дата рождения
28 марта 1921
Возраст
78 лет
Знак зодиака
Овен
Дата смерти
8 мая 1999
Карьера
Актер, Сценарист
Биография Дирк Богард
Родился 28 марта 1921 года. Хэмпстед, Лондон, Англия, Великобритания.
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Фильмография Дирк Богард
Отчаяние
драма
1978, ФРГ / Франция
7.0
Мост слишком далеко
военный, боевик, исторический
1977, США / Великобритания
7.0
Провидение
драма
1977, Франция / Швейцария / Великобритания
7.0
Ночной Портье
мелодрама, драма, криминал
1974, Италия / США
6.0
Смерть в Венеции
1971,
6.0
Дорогая
мелодрама, драма
1965, Великобритания
6.0
Жертва
нуар, драма
1961, Великобритания
8.0
Неоконченная песня
мюзикл, драма
1960, США
6.0
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