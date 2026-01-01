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Мэрилу Хеннер
Marilu Henner
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Персоны
Мэрилу Хеннер
Мэрилу Хеннер
Marilu Henner
Дата рождения
6 апреля 1952
Возраст
74 года
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса, Продюсер
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Герой боевиков
Популярные фильмы
8.1
Бруклин 9-9
(2013)
7.7
Безумные подмостки
(1992)
7.4
Поцелуй перед Рождеством
(2022)
Фильмография Мэрилу Хеннер
6.9
Муж, за которого можно умереть: История Лизы Агилар
A Husband to Die For: The Lisa Aguilar Story
криминал, драма, триллер
2025, США / Канада
Смотреть трейлер
7.4
Поцелуй перед Рождеством
A Kiss Before Christmas
мелодрама, комедия
2022, США
6.6
Судьбоносное Рождество
A Kismet Christmas
комедия, драма, семейный
2022, Канада / США
8.1
Бруклин 9-9
комедия, боевик, криминал
2013, США
7.1
Сумасшедшие
комедия
2013, США
6.9
Морская полиция: Лос-Анджелес
драма, боевик, криминал
2009, США
7
Два с половиной человека
комедия
2003, США
7.1
Бэтмэн и Мистер Фриз
Batman & Mr. Freeze: SubZero
анимация, фантастика, боевик
1998, США
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