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Она танцевала одно лето
Киноафиша Фильмы Она танцевала одно лето
Hon dansade en sommar

Она танцевала одно лето, 1951

1951 / Швеция
6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 1951
Премьера в мире 17 декабря 1951
Режиссер
Арне Маттсон
В ролях
Улла Якобсон
Фольке Сундквист
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Она танцевала одно лето 2 постера
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