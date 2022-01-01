Она танцевала одно лето, 1951

Жанр: драма мелодрама В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат 6.8 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8 Продолжительность 1 час 43 минуты Год выпуска 1951 Премьера в мире 17 декабря 1951 Режиссер Арне Маттсон В ролях Улла Якобсон Фольке Сундквист Все актеры и съемочная группа 2 постера

Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате Сообщить о выходе в прокат