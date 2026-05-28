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Постер фильма Умберто Д.
8.1
Киноафиша Фильмы Умберто Д.
8.1

Умберто Д.

, 1952
Umberto D.
Италия / драма / 18+
Постер фильма Умберто Д.
8.1

О фильме

Главный герой по имени Умберто по выходе на пенсию оказался без средств к существованию и вынужден осваивать для себя новую реальность с единственно возможным исходом — медленно умереть без пропитания и крыши над головой.

В ролях

Карло Баттисти
Umberto Domenico Ferrari
Мариа-Пиа Касилио
Maria
Лина Дженнари
Antonia Belloni
Илеана Симова
La donna nella camera di Umberto
Елена Ри
La suora all' ospedale
Меммо Каротенуто
Il degente all' ospedale
Ламберто Маджорани
Alberto Albani Barbieri
L'amico di Antonia
Pasquale Campagnola
Риккардо Ферри
Umberto Alivernini
Young Doctor
Режиссер Витторио Де Сика
Сценарист Чезаре Дзаваттини
Композитор Алессандро Чиконини
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Италия
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 1952
Премьера в мире 20 января 1952
Дата выхода
14 января 1954 Венгрия 16
21 марта 1955 Дания
20 января 1952 Италия
6 сентября 1965 СССР
24 августа 1953 Швеция Btl
Сборы в мире $72 433
Производство Dear Film, Rizzoli Film, Produzione Films Vittorio De Sica
Другие названия
Umberto D., Умберто Д., Humberto D., A sorompók lezárulnak, Humberto D, Khốn Quẫn, O¸ti mou arnithikan oi anthropoi, Umbertas D., Umberto, Umberto D - elämän vanki, Umberto D - livets fånge, Umberto De, Ό¸τι μου αρνήθηκαν οι άνθρωποι, ウンベルト・D, 風燭淚, 风烛泪, امبرتو دی, 움베르토 D., 温别尔托D

Рейтинг фильма

8.1
Оцените 15 голосов
8.1 IMDb

Отзывы о фильме

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