Главный герой по имени Умберто по выходе на пенсию оказался без средств к существованию и вынужден осваивать для себя новую реальность с единственно возможным исходом — медленно умереть без пропитания и крыши над головой.
ПроизводствоDear Film, Rizzoli Film, Produzione Films Vittorio De Sica
Другие названия
Umberto D., Умберто Д., Humberto D., A sorompók lezárulnak, Humberto D, Khốn Quẫn, O¸ti mou arnithikan oi anthropoi, Umbertas D., Umberto, Umberto D - elämän vanki, Umberto D - livets fånge, Umberto De, Ό¸τι μου αρνήθηκαν οι άνθρωποι, ウンベルト・D, 風燭淚, 风烛泪, امبرتو دی, 움베르토 D., 温别尔托D
Рейтинг фильма
8.1
Оцените15 голосов
8.1IMDb
Цитаты
Maria, la servettaЧто случилось, мистер Умберто?
Umberto Domenico FerrariЯ устал.
Maria, la servettaОт неё?
Umberto Domenico FerrariОт всего понемногу.
Отзывы о фильме
Смотреть в киноСейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате