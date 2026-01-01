Оповещения от Киноафиши
Повесть о Гэндзи

Genji monogatari 18+
О фильме

Гэндзи, сын императора, получил славу среди светского общества Киото благодаря своему очарованию и симпатичной внешности, но все же он не может справится с собой и не преследовать один объект желания, который он никогда не сможет получить: молодую и красивую невесту его отца.
Страна Япония
Продолжительность 2 часа 1 минута
Год выпуска 1951
Премьера в мире 11 июня 1951
Дата выхода
11 июня 1951 Япония
Производство Daiei Studios
Другие названия
Genji monogatari, The Tale of Genji, Genji szerelmei, Le roman de Genji, O conto de Genji, Opowieść o księciu Genjim, 源氏物語
Режиссер
Кодзабуро Есимура
В ролях
Кадзуо Хасэгава
Нобуко Отова
Мицуко Мито
Юри Хори
Матико Кё
Рейтинг фильма

6.2
Оцените 13 голосов
6.8 IMDb
