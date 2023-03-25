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Постер фильма Фанфан-Тюльпан
7.1
Киноафиша Фильмы Фанфан-Тюльпан
7.1

Фанфан-Тюльпан

, 1952
Fanfan la tulipe
Франция, Италия / приключения, комедия, мелодрама / 18+
Постер фильма Фанфан-Тюльпан
7.1

О фильме

Молодой красавец Фанфан идет в армию, чтобы избежать насильственной женитьбы и осуществить предсказание цыганки, нагадавшей ему славу воина и невесту королевской крови. На деле очаровательная предсказательница оказывается дочерью сержанта, вербующего крестьян в армию. Узнав про эту хитрость, Фанфан не отступается от своей мечты и, полный надежд на исполнение предсказаний лже-цыганки, встает под королевские знамена…

В ролях

Жерар Филип
Fanfan La Tulipe
Джина Лоллобриджида
Джина Лоллобриджида
Adeline La Franchise
Марсель Эрран
Людовик XV
Оливье Юссено
Tranche-Montagne
Анри Роллан
Le maréchal d'Estrée
Нерио Бернарди
La Franchise
Жан-Марк Теннберг
Monsieur Lebel
Женевьев Паж
Женевьев Паж
La marquise de Pompadour
Сильви Пелайо
Henriette de France
Lolita De Silva
La dame d'honneur
Режиссер Кристиан-Жак
Сценарист Кристиан-Жак, Рене Уилер, René Fallet, Анри Жансон
Композитор Морис Тирье, Жорж ван Парис
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция / Италия
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 1952
Премьера онлайн 19 апреля 2016
Премьера в мире 11 ноября 1952
Дата выхода
1 апреля 1953 Австрия 12
11 января 1955 СССР
11 ноября 1952 США
21 мая 2003 Франция
26 июня 1953 Чехословакия
24 января 1953 Япония G
Сборы в мире $30 590
Производство Filmsonor, Les Films Ariane, Amato Produzione
Другие названия
Fanfan la Tulipe, Fanfán Tulipán, Fanfan, der Husar, As Aventuras de Fanfan la Tulipe, Den gyllene tulpanen, Den leende kavaler, Fan-Fan the Tulip, Fanfán el invencible, Fanfan lala, Fanfan Tulipan, Fanfan tulipán, Fanfan-Tyul'pan, Fanfan, Ridderen af tulipanen, Fearless Little Soldier, Királylány a feleségem, Kultainen tulppaani, O ippotis kai i tsigana, Soldier of Love, Tulp Fanfan, Ο ιππότης και η τσιγανά, Фанфан Лалето, Фанфан-тюльпан, 花咲ける騎士道（1952）, 정열의 기사, 郁金香芳芳, 花开骑士

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 10 голосов
7.1 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 25 марта 2023

Цитаты

Tranche-Montagne [пьяным голосом] За тебя, Фанфан.
Fanfan La Tulipe [звук чоканья бокалов] О, видишь Адэлин на дне моего бокала?
Tranche-Montagne Адэлин?
Fanfan La Tulipe Адэлин. Она улыбается мне. Да? Говорит: "Пей меня". Не ожидал тебя там встретить. Убирайся отсюда.

Отзывы о фильме

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