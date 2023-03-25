Франция, Италия / приключения, комедия, мелодрама / 18+
7.1
О фильме
Молодой красавец Фанфан идет в армию, чтобы избежать насильственной женитьбы и осуществить предсказание цыганки, нагадавшей ему славу воина и невесту королевской крови. На деле очаровательная предсказательница оказывается дочерью сержанта, вербующего крестьян в армию. Узнав про эту хитрость, Фанфан не отступается от своей мечты и, полный надежд на исполнение предсказаний лже-цыганки, встает под королевские знамена…
ПроизводствоFilmsonor, Les Films Ariane, Amato Produzione
Другие названия
Fanfan la Tulipe, Fanfán Tulipán, Fanfan, der Husar, As Aventuras de Fanfan la Tulipe, Den gyllene tulpanen, Den leende kavaler, Fan-Fan the Tulip, Fanfán el invencible, Fanfan lala, Fanfan Tulipan, Fanfan tulipán, Fanfan-Tyul'pan, Fanfan, Ridderen af tulipanen, Fearless Little Soldier, Királylány a feleségem, Kultainen tulppaani, O ippotis kai i tsigana, Soldier of Love, Tulp Fanfan, Ο ιππότης και η τσιγανά, Фанфан Лалето, Фанфан-тюльпан, 花咲ける騎士道（1952）, 정열의 기사, 郁金香芳芳, 花开骑士