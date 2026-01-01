Жулик и воришка обманул жадного и наивного американца. Комиссар дает сержанту Боттони, отслужившему уже 30 лет, последний шанс остаться на работе, получить, наконец, повышение и не сесть в тюрьму за то, что он упустил этого самого "жулика и воришку": сержант должен поймать вора, ему отводится на это три месяца.
ПроизводствоPonti-De Laurentiis Cinematografica, Golden Film
Другие названия
Guardie e ladri, Cops and Robbers, Guardias y ladrones, Полицейские и воры, Betjenten og tyven, Dyden driver dank, Gendarmen en dieven, Gendarmes et voleurs, Guardas e Ladrões, Ikuisen kaupungin varas, Polícias e Ladrões, Policías y ladrones, Räuber und Gendarm, Rendőrök és tolvajok, Zandari i lopovi, Złodzieje i policjanci, Полицаи и крадци