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Постер фильма Полицейские и воры
7.2
Киноафиша Фильмы Полицейские и воры
7.2

Полицейские и воры

, 1951
Guardie e ladri
Италия / комедия / 18+
Постер фильма Полицейские и воры
7.2

О фильме

Жулик и воришка обманул жадного и наивного американца. Комиссар дает сержанту Боттони, отслужившему уже 30 лет, последний шанс остаться на работе, получить, наконец, повышение и не сесть в тюрьму за то, что он упустил этого самого "жулика и воришку": сержант должен поймать вора, ему отводится на это три месяца.

В ролях

Тото
Ferdinando Esposito
Альдо Фабрици
Lorenzo Bottoni
Ава Нинчи
Giovanna Bottoni
Пина Пьовани
Donata Esposito
Эрнесто Алмиранте
Esposito's Father
Россана Подеста
Liliana Bottoni
Уилльям Таббс
Mr. Locuzzo, the Tourist
Пьетро Карлони
The Police Commissioner
Марио Кастеллани
The Taxi Driver
Карло Делле Пьяне
Libero Esposito
Режиссер Марио Моничелли, Стено
Сценарист Пьеро Теллини, Виталияно Бранкати, Альдо Фабрици, Эннио Флайяно
Композитор Алессандро Чиконини
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Италия
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 1951
Премьера в мире 21 декабря 1951
Дата выхода
21 декабря 1951 Италия
2 июля 1956 СССР
10 октября 1952 Франция
Производство Ponti-De Laurentiis Cinematografica, Golden Film
Другие названия
Guardie e ladri, Cops and Robbers, Guardias y ladrones, Полицейские и воры, Betjenten og tyven, Dyden driver dank, Gendarmen en dieven, Gendarmes et voleurs, Guardas e Ladrões, Ikuisen kaupungin varas, Polícias e Ladrões, Policías y ladrones, Räuber und Gendarm, Rendőrök és tolvajok, Zandari i lopovi, Złodzieje i policjanci, Полицаи и крадци

Рейтинг фильма

7.2
Оцените 15 голосов
7.7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

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