Жулик и воришка обманул жадного и наивного американца. Комиссар дает сержанту Боттони, отслужившему уже 30 лет, последний шанс остаться на работе, получить, наконец, повышение и не сесть в тюрьму за то, что он упустил этого самого "жулика и воришку": сержант должен поймать вора, ему отводится на это три месяца.

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