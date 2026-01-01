The Tragedy of Othello: The Moor of Venice, Othello, Otelo, Otello, Orson Welles' Othello, La tragedia de Otelo, el moro de Venecia, Osero, Otelo, el moro de Venecia, Othello, a velencei mór tragédiája, Othellos, Οθέλλος, Отелло, Трагедията на Отело, мавърът от Венеция, オーソン・ウェルズのオセロ, 오델로
Рейтинг фильма
7.6
Оцените13 голосов
7.5IMDb
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Цитаты
IagoО, берегись, мой господин, ревности. Это зелёноглазый монстр, который насмехается над тем, чем питается.
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