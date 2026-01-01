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Постер фильма Отелло
7.6
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7.6

Отелло

, 1952
Othello
США, Франция, Италия, Марокко / драма, мелодрама / 18+
Постер фильма Отелло
7.6

О фильме

Экранизация шекспировской трагедии, где режиссер замечательно исполнил главную роль.

В ролях

Орсон Уэллс
Орсон Уэллс
Отелло
Майкл МакЛиаммур
Iago
Роберт Кут
Roderigo
Сюзанн Клотье
Дездемона
Хилтон Эдвардс
Brabantio
Майкл Лоуренс
Cassio
Николас Брюс
Lodovico
Фей Комптон
Emilia
Дорис Даулинг
Bianca
Abdullah Ben Mohamet
Pageboy
Режиссер Орсон Уэллс
Сценарист Уильям Шекспир
Композитор Альберто Барберис, Анджело Лаваньино
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США / Франция / Италия / Марокко
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 1952
Премьера в мире 27 ноября 1951
Дата выхода
24 февраля 1956 Великобритания
25 ноября 1955 Германия
22 сентября 1953 Греция
27 ноября 1951 Италия
16 января 1994 Нидерланды
12 сентября 1955 США
Сборы в мире $28 980
Производство Scalera Film, Mercury Productions
Другие названия
The Tragedy of Othello: The Moor of Venice, Othello, Otelo, Otello, Orson Welles' Othello, La tragedia de Otelo, el moro de Venecia, Osero, Otelo, el moro de Venecia, Othello, a velencei mór tragédiája, Othellos, Οθέλλος, Отелло, Трагедията на Отело, мавърът от Венеция, オーソン・ウェルズのオセロ, 오델로

Рейтинг фильма

7.6
Оцените 13 голосов
7.5 IMDb

Цитаты

Iago О, берегись, мой господин, ревности. Это зелёноглазый монстр, который насмехается над тем, чем питается.

Отзывы о фильме

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