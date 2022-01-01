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Два гроша надежды
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Due soldi di speranza

Два гроша надежды, 1952

1952 / Италия
7.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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О фильме
Комичная история любви молодой стервы и юного романтика, вкалывающего в три смены, чтобы заработать на цветы и колготки.
7.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 1952
Премьера в мире 10 апреля 1952
Режиссер
Ренато Кастеллани
В ролях
Мария Фиоре
Винченцо Мусолино
Филомена Руссо
Луиджи Астарита
Луиджи Бароне
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Два гроша надежды 1 постер
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