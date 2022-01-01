Два гроша надежды, 1952

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о выходе в прокат О фильме Комичная история любви молодой стервы и юного романтика, вкалывающего в три смены, чтобы заработать на цветы и колготки. Развернуть 7.6 Оцените 14 голосов Рейтинг IMDb: 7.1 Продолжительность 1 час 50 минут Год выпуска 1952 Премьера в мире 10 апреля 1952 Режиссер Ренато Кастеллани В ролях Мария Фиоре Винченцо Мусолино Филомена Руссо Луиджи Астарита Луиджи Бароне Все актеры и съемочная группа 1 постер

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