Джим МакЛеод, крутой, преданный делу и действующий только по уставу детектив, служащий в 21 участке Нью-Йорка. Он гордится тем, что у него незапятнанный послужной список примерного полицейского, борющегося с преступным миром и живущего только по букве закона. МакЛеод жесток со всеми нарушителями закона, которые попадают в его полицейский участок, невзирая ни на возраст, ни на обстоятельства — он на всех заводит уголовные дела.



Но особенно детектив строг к незаметному доктору Карлу Шнейдеру, нелегально занимающемуся абортами, за которым он следит уже давно, но не может найти свидетелей, готовых дать показания против врача-убийцы. Джим избивает ненавистного ему доктора в полицейской машине перед тем, как доставить его в камеру, после чего начальник участка лейтенант Монехэн начинает подозревать, что такая жестокая обработка врача вызвана чем-то личным…