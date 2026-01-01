Оповещения от Киноафиши
Меню
Рейтинги
7.5 Рейтинг IMDb: 7.5
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Детективная история

Детективная история

Detective Story 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Джим МакЛеод, крутой, преданный делу и действующий только по уставу детектив, служащий в 21 участке Нью-Йорка. Он гордится тем, что у него незапятнанный послужной список примерного полицейского, борющегося с преступным миром и живущего только по букве закона. МакЛеод жесток со всеми нарушителями закона, которые попадают в его полицейский участок, невзирая ни на возраст, ни на обстоятельства — он на всех заводит уголовные дела.

Но особенно детектив строг к незаметному доктору Карлу Шнейдеру, нелегально занимающемуся абортами, за которым он следит уже давно, но не может найти свидетелей, готовых дать показания против врача-убийцы. Джим избивает ненавистного ему доктора в полицейской машине перед тем, как доставить его в камеру, после чего начальник участка лейтенант Монехэн начинает подозревать, что такая жестокая обработка врача вызвана чем-то личным…

Страна США
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 1951
Премьера в мире 24 октября 1951
Дата выхода
25 сентября 2019 Австрия 16
24 октября 1951 Великобритания
12 сентября 1952 Германия
1 ноября 1951 США
11 августа 1952 Швеция
12 октября 1956 Южная Корея
Бюджет $1 500 000
Производство Paramount Pictures
Другие названия
Detective Story, Histoire de détective, La antesala del infierno, Polizeirevier 21, Polisstation 21, William Wyler's Production of Sidney Kingsley's Detective Story, Astynomiki istoria, Brigada 21, Chaga de Fogo, Detective story - Histoire de détective, Detektivska prica, Detektívtörténet, História de um Detective, Historia de un detective, Karakolda, La història d'un detectiu, Lain vartija, Lainvartija, Opowieści o detektywie, Pietà per i giusti, Polisstation, Politidistrikt 21, Politistation 21, Poveste poliţistă, Sekrety detektywa, The Detective Story, Детективна історія, Детективная история, Детективска история, 侦探的故事, 偵探故事, 大偵探故事, 探偵物語（1951）
Режиссер
Уильям Уайлер
Уильям Уайлер
В ролях
Кирк Дуглас
Кирк Дуглас
Элинор Паркер
Уильям Бендикс
Джордж Макреди
Хорас МакМахон
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

7.5
Оцените 12 голосов
7.5 IMDb
Отзывы о фильме

Кадры из фильма
